O apresentador cuiabano Otaviano Costa deixou a Rede Globo após 10 anos. Atualmente, ele estava no ar na emissora com o "Tá Brincando", exibido aos sábados.

A primeira temporada do programa foi ao ar pela última vez em março, mas havia uma promessa de continuação na grade da TV Globo no início de 2020. O UOL apurou que, há duas semanas, Otaviano Costa foi informado pela direção que a atração estava fora dos planos da emissora.

O apresentador também ouviu uma proposta sobre a possibilidade de redução salarial em um novo contrato - o antigo termina no final de maio, já que estaria sem projeto nos próximos meses. Chateado, Ota decidiu sair da casa.

"Ele ficou muito decepcionado com a proposta para diminuir o salário. Otaviano sabe que a Globo tem conversado com vários profissionais de todos os departamentos para renegociar os valores de muitos contratos, mas o que ele ganhava não era tão alto assim e até porque fora da empresa, como mestre de cerimônias, o faturamento dele é maior", revelou uma pessoa próxima de Otaviano Costa.

A reportagem procurou Otaviano, que respondeu através de seu assessor. "Estamos bem alinhados com o comunicado da Globo. Por enquanto, o apresentador não irá se pronunciar".

Nas redes sociais, ele apenas escreveu: "É verdade esse bilhete". A TV Globo confirmou a saída do apresentador explicando que a decisão partiu de Otaviano: "Após 10 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e está em sintonia com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado. A Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma das empresas Globo". A emissora também confirmou que não há previsão de data para a segunda temporada do "Tá Brincando”.

Início na Globo

Marido da atriz Flávia Alessandra, Otaviano Costa começou na Globo como ator na novela "Caras e bocas" (2009), de Walcyr Carrasco, e virou apresentador em 2013, no comando do Vídeo Show.

Em meados do ano passado, ele deixou a atração vespertina para apresentar um programa solo por temporada nas tardes de sábado. Baseado no formato americano "Pros vs. Joes", "Tá Brincando" foi apresentado no final do ano passado como uma das novidades da grade de 2019. O game programado para as tardes de sábado teve nove episódios e ficou no ar entre 5 de janeiro e 16 de março.