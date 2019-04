DE TERRA NOTICIAS



A TV Gazeta anunciou na segunda-feira, 24, que a jornalista Maria Lydia Flandoli deixará a emissora na próxima terça-feira, 30 de abril, após 28 anos. Com 75 anos de idade e 40 de jornalismo, tratava-se de uma das profissionais mais experientes do canal.

Segundo comunicado divulgado pela emissora, a apresentadora "despede-se do vídeo para dedicar-se a projetos pessoais".

"A TV Gazeta expressa seu reconhecimento e agradece a Maria Lydia pelos anos de valorosa prestação de serviços que honram o bom jornalismo, marca defendida por esta instituição, e lhe deseja sucesso nos próximos passos", prossegue a nota.

Denise Campos de Toledo assumirá a vaga deixada por Maria Lydia como entrevistadora no Jornal da Gazeta, onde vinha atuando nos últimos tempos.

Em maio de 2011, Maria Lydia já havia sido demitida da TV Gazeta. Cerca de seis meses depois, em novembro do mesmo ano, ela foi recontratada e retornou à emissora, permanecendo até os dias de hoje.

Confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado pela TV Gazeta sobre a saída de Maria Lydia Flandoli da emissora:

"Após 40 anos dedicados ao jornalismo, 28 dos quais na TV Gazeta, Maria Lydia Flandoli despede-se do vídeo, no próximo dia 30 de abril, para dedicar-se a projetos pessoais. No jornalismo da TV Gazeta, Maria Lydia atuou como apresentadora, âncora, mediadora de debates e, nos últimos oito anos, foi entrevistadora do Jornal da Gazeta, espaço em que, diariamente, ouviu e questionou políticos e pessoas representativas da sociedade, sempre com o objetivo de contribuir para o esclarecimento dos fatos e a formação de opinião dos telespectadores em temas relevantes.

A TV Gazeta expressa seu reconhecimento e agradece a Maria Lydia pelos anos de valorosa prestação de serviços que honram o bom jornalismo, marca defendida por esta Instituição, e lhe deseja sucesso nos próximos passos.

A partir de maio, Denise Campos de Toledo passa a responder pelas entrevistas do telejornal. Jornalista, com formação em economia, área em que sempre se dedicou, Denise já atuava na TV Gazeta e na Jovem Pan. É palestrante, nas áreas de economia, política e finanças pessoais, e autora do livro Assuma o Controle das Suas Finanças.

Fonte https://www.terra.com.br/diversao/tv/jornalista-maria-lydia-flandoli-deixara-tv-gazeta-apos-28-anos,b8a427565986fbc012cdae3be669f67dkm4tya9j.html