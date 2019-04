DA REDAÇÃO



A normativa com o novo horário do Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado circulou no Diário Oficial desta quinta-feira (25). A Portaria 009/2019 normatiza que os atendimentos serão feitos a partir do dia 02 de maio das 8h às 17h.

A nova medida tomou por base o Decreto Nº 08/2019, que estabelece diretrizes administrativas para controle, reavaliação e contenção das despesas em toda a administração direta e indireta; a Portaria Nº 030/2019 da Seplag, bem como recente estudo realizado pela Secretaria de Gestão e Planjetamento (Seplag), que constatou que o valor pago pelo consumo elétrico fora desse horário chega a ser 380% maior, passando de R$ 0,31 o quilowatt hora para R$ 1,48.

Dessa forma, o Mato Grosso Saúde passa usufruir a chamada Tarifa Branca, que foi aprovada em 2017 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em que fica estipulada uma redução do valor tarifado em função da adequação do uso da energia elétrica nos períodos de consumo, reduzindo-o no período de pico e priorizando o uso em horários alternativos.