BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Os shows do cantor Nando Reis e do grupo Roupa Nova são apenas algumas das atrações que prometem agitar o final de semana em Cuiabá. A programação também conta com tributo à dupla Sandy e Junior, além da estreia de um dos filmes mais aguardados de 2019: "Vingadores: Ultimato".

Além disso, há baladas nas principais casas de festa da Capital, apresentações teatrais infantis e exibições no Cine Sesc, do Sesc Arsenal, em Cuiabá.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

Nando Reis voz e violão

O violão será o companheiro do cantor Nando Reis no palco do Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. O show "Voz e violão" acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 21h, e reúne os grandes sucessos dos mais de 25 anos de carreira do músico.

Ao longo das quase três decadas, Nando Reis conquistou fãs de diferentes idades. Para eles, o show promete ser uma noite emocionante, embalada por canções como "All Star", "Diariamente", "Espatódea" e "Relicário".

Mais informações no site do Ingresso Rápido.

Reprodução/Facebook Henrique Maluf e Queila Ribeiro intepretam Sandy e Junior no Malcom

Roupa Nova

Donos de clássicos como "Whisky a go go", "Linda demais" e "Dona", chegam à Musiva, em Cuiabá, neste sábado (28). O grupo Roupa Nova se apresenta na casa de shows, a partir das 22h.

O Roupa Nova começou em agosto de 1980, quando seis rapazes que gostavam de tocar se uniram no Rio de Janeiro para se tornar a banda mais antiga em atividade do Brasil com a formação original.

Vencedores do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro, com o disco Roupa Nova em Londres, gravado em 2009 nos estúdios de Abbey Road na capital britânica, a banda acumula discos de ouro e platina.

Os ingressos variam entre R$ 160 (inteira) e R$ 2 mil (camarote para dez pessoas em espaço exclusivo).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Eventos

"Anos Dourados"

A segunda edição do baile "Anos Dourados" acontece nesta sexta-feira (26), no salão de eventos do Sesi Park, em Cuiabá. O repertório promete aquecer os corações com grandes clássicos da música.

O evento está marcado para começar às 21h e conta com show da banda Flor de Liz, além de open food.

Um DJ também promete agitar a pista de dança. Os ingressos custam R$ 80 (individual) e R$ 450 (mesa com seis lugares).

Mais informações no site da Casa de Festas.

Reprodução/Facebook Coral da UFMT faz apresentação em homenagem aos 300 anos de Cuiabá

Sem ReZnha

Com o tradicional estrogonofe no cardápio, a festa Sem ReZnha acontece neste sábado (27), a partir do meio dia, no Dom Carmindo, na Avenida Carmindo de Campos, em Cuiabá.

O evento também conta com o grupo Sem ReZnha (RJ) como atração principal, além de apresentações de Léuo Araujo, Banda Novo Som e Sedusamba e Tome Aí.

Huan Lima, Max Tandera, Ronny Black e Banda, Dj Everton Detona e Araujo também marcam presença na festa, que terá a locução feita por Kleber Leite.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 25 (meia), com almoço incluso.

Mais informações pelo site da Casa de Festas.

Marcha para Jesus

Com praça de alimentação, trio elétrico e show nacional com o cantor Eli Soares, a Marcha para Jesus 2019 acontece em Cuiabá neste sábado (27), na Orla do Porto. O evento está marcado para começar às 15h.

A marcha seguirá até a Arena Pantanal, no Bairro Verdão, em Cuiabá.

Grito do Rock 2019

O Grito do Rock 2019 estremece o Bar do Bigode, na Praça da Mandioca, em Cuiabá, neste sábado (27), a partir das 22h. A banda Amuletos Orgânicos e outros 10 grupos ocupam o palco principal durante a noite.

Os ingressos custam R$ 20 e serão vendidos no local.

"Brega porém Chic"

A festa "Brega porém Chic" promete unir todos estilos no Mosteiro, em Cuiabá, neste sábado (27). A noite será animada pelas "batalhas" musicais entre 15 Dj's que prometem colocar todos para dançar a noite toda.

Os ingressos serão vendidos por R$ 5 (com nome na lista até 23h30) e R$ 15 (sem nome na lista até 00h30).

Será permitido entrar com bebidas no local, caso não estejam em garrafas de vidro.

Mais informações na Fanpage do evento.

Reprodução Cantor Eli Soares faz show na Marcha para Jesus 2019 em Cuiabá

Baladas

Gerônimo West Music

Nesta sexta-feira (26), a festa "Pega Fogo Cabaré" esquenta o Gerônimo West Music, em Cuiabá. A duplas Bruno e Vinícius, o cantor Bruno Ferraz e o Dj Thiago prometem agradar a todos na pista de dança.

Mulheres não pagam entrada até 1h. O evento também contará com uma promoção no consumo de tequila: aqueles que comprarem uma, ganharão outra automaticamente.

É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Já no sábado (27), a noite será repleta de grandes atrações durante a festa Lotus, no Gerônimo. O grupo Toq d'prazer, Everton Detona e Mc Rick são algumas das apresentações que passarão pelo palco da casa de shows.

A festa contará com aréa VIP e open de bebidas alcóolicas.

No domingo (28), é a vez da tradicional "Domingueira" do Gerônimo e a música ficará por conta da duplas Gustavo e Juliano e Rodrigo e Rafael.

A casa de festas abre as portas a partir das 20h.

É proibida a entrada de menores de 18 anos.

Malcom Pub

A volta da dupla Sandy e Junior, que recentemente anunciou uma turnê pelo Brasil, aqueceu o coração de muitos fãs. Apesar dos cantores ainda não terem anunciado uma apresentação em Cuiabá, a nostalgia vai tomar conta do Malcom, na Capital, nesta sexta-feira (26).

Os cantores Henrique Maluf e Queila Ribeiro vão ser responsáveis por interpretar os clássicos da dupla.

Já no espaço Pub, da casa de shows, a banda Heróis de Brinquedo toca os sucessos do rock nacional dos anos 80. No palco, também se apresentará a banda Back 2000.

Os ingressos serão vendidos no local por R$ 15 (Pub) e R$ 25 (Pub + Club)



No sábado (27) é a vez dos Djs Julio Neto e Felipe Lima comandarem o Malcom Club, enquanto no Pub, a proposta é de uma noite inteira de rock'n roll com Linha Reta, Lopes, Camila Fidelis e Gran Torino.

Neste dia o ingresso custará R$ 20.

Não é permitida a entrada de menores de 18 anos.

Reprodução Eduardo Butakka apresenta "Segredos de Liquidificador" em Cuiabá

Vozz

Há dois anos a Vozz, em Cuiabá, marca territôrio e conquista referência no cenário de música eletrônica. Em comemoração ao aniversário de dois anos da casa, convidados especiais prometem abalar as estruturas nesta sexta-feira (26), a partir das 23h.

O belga Kolombo será o principal nome da noite, junto com Fran Bortolossi, Rods Novaes e Fábio Serra.

Os ingressos custam R$ 65 (1º lote) e podem ser adquiridos no site da Casa de Festas.

No sábado (27), a boate abre as portas para uma causa nobre. Durante a noite, que terá a pista de dança estremecida pelos Djs Luciano Lyllo, LC Junior e Antônio Miagy, terá 100% da arrecadação destinada para o tratamento do chefe do bar da Vozz, Vinícius, que luta contra um tipo raro de câncer.

O evento começa a partir das 23h. Os ingressos custam R$ 55 (1º lote).

Mais informações pelo site da Casa de Festas.

Teatro

“A Vila de Pantolux”

O Grupo Penumbra apresenta o espetáculo “A Vila de Pantolux”, nesta sexta-feira (26) e no sábado (27), às 19h30h, na Sala Anderson Flores, do Cine Teatro Cuiabá.

A peça, que é apropriada para todas as idades, usa técnicas de sombra falar sobre uma usina hidrelétrica e provocar consciência em relação ao uso da energia. Sendo assim, a narrativa acompanha uma vila do interior que sente necessidade de consumir cada vez mais energia, mas até que ponto isso é possível? Uma mãe, um filho e um amigo conduzem o enredo.

Claro Canto Cuiabá

Com um show inédito em comemoração aos 300 anos de Cuiabá, o Coral UFMT apresenta o espetáculo "Claro Canto Cuiabá", neste sábado (27) e domingo (28), no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), às 20h.

O ingressos serpá trocado por um livro, que será doado para o projeto Inclusão Literária. A troca poderá ser feita nos dias de espetáculo, na bilheteria do Teatro da UFMT, a partir das 18h.

Em cena, cerca de 70 coralistas, além de músicos instrumentistas, apresentarão canções que retratam a nossa cidade e nosso estado.

O espetáculo é assinado pelo músico cuiabano, residente no estado de São Paulo, Maurício Detoni, responsável pelo roteiro e direção cênica e pela diretora artística e regente do Coral UFMT, maestrina Dorit Kolling.

"Segredos de Liquidificador"

Depois de três anos, a comédia "Segredos de Liquidificador" volta a ser apresentada no palco do Cine Teatro Cuiabá, neste domingo (28), às 20h.

Sucesso de público por mais de 10 anos, o espetáculo, que deu origem a personagens icônicas como a sexóloga Penélope e o pescador Xô Dito, ficou conhecido por apostar em um humor cáustico e sem tabus, escrachando assuntos polêmicos como sexualidade e política.

Todo o atrativo fica por conta da versatilidade dos artistas que se revezam em várias personagens, dos mais variados gêneros do humor.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).