O buraco aberto na trincheira, que custou cerca de R$ 25 milhões e foi entregue em dezembro do ano passado

Parte do asfalto da trincheira construída entre as rodovias Helder Cândia (Estrada da Guia / MT-010) e Emanuel Pinheiro (Estrada da Chapada / MT-251) foi “engolida” por um buraco que se abriu na pista.

Na noite desta quinta-feira (25), um grande congestionamento se formou na região devido ao problema da pista.

De acordo com a Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra-MT), as obras para reparo no local começarão nesta sexta-feira (26).

A previsão é que o serviço seja concluído até o final de semana. Por enquanto, o trânsito precisará ser desviado até que o buraco seja fechado.

Acesso à trincheira ficará interditado até que obras sejam concluídas

A trincheira de 365 metros custou cerca de R$ 25 milhões e foi entregue em dezembro do ano passado, durante a gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

A Sinfra-MT informou que uma vistoria no local será realizada pela equipe de engenharia da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias (Saor) para apurar os motivos que fizeram o asfalto ceder.





Quando ao buraco aberto na alça lateral da trincheira Engenheiro Roberto Flávio Abbott de Castro Pinto, localizada entre as rodovias Helder Cândia (Estrada da Guia / MT-010) e Emanuel Pinheiro (Estrada da Chapada / MT-251), a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística informa que:

A empresa responsável pela obra de implantação da trincheira vai dar início nesta sexta-feira (26) aos trabalhos para fechamento da abertura na lateral da estrutura. Os serviços devem ser concluídos até o final de semana, possibilitando a abertura do tráfego de veículos na região;

Paralelamente, a equipe de engenharia da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias (SAOR) da Sinfra vai realizar vistoria no local para apurar os motivos que levaram o asfalto a ceder.

