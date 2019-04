Do ISTO É



Jacqui Saburido, a mulher cujo rosto desfigurado se tornou um símbolo dos perigos de dirigir sob efeito de álcool depois que ela sofreu queimaduras horríveis em um acidente em 1999, morreu de câncer na Guatemala aos 40 anos, de acordo com informações da CNN.

Saburido tinha 20 anos em 1999 quando saiu de casa para ir a uma festa de aniversário com quatro amigos em Austin, Texas, nos EUA, quando seu carro foi atingido por um motorista bêbado que entrou na pista, segundo o Departamento de Transportes local.

Dois outros passageiros do carro morreram na hora. Saburido, sentada no banco do passageiro, sofreu queimaduras de terceiro grau em mais de 60% do corpo depois que o carro pegou fogo.

Ela precisou de mais de 100 cirurgias para tratar de queimaduras no rosto e nas mãos. Na época do acidente, Saburido, que cresceu em Caracas, Venezuela, estava nos Estados Unidos há menos de um mês e não possuía seguro de saúde, segundo o departamento de transporte.

Suas contas médicas chegaram a US$ 5 milhões.

Depois do acidente, Saburido tornou-se defensora da campanha anti-embriaguez do Departamento de Transportes do Texas, fazendo várias aparições em escolas e usando sua aparência surpreendente para mostrar os perigos de dirigir sob a influência do álcool.

Ela também apareceu no programa de Oprah Winfrey duas vezes.

O motorista do outro veículo, Reggie Stephey, de 18 anos, foi condenado por duas acusações de homicídio por intoxicação e condenado a sete anos de prisão.

Fonte https://istoe.com.br/morre-jacqui-saburido-simbolo-de-campanha-contra-dirigir-alcoolizado/