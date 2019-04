KARINA STEIN

DA REDAÇÃO

Uma ambulância que dá apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo em frente à Rodoviária de Cuiabá na tarde desta sexta-feira (26).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista que conduzia a ambulância percebeu o início do incêndio e rapidamente entrou em contato com os bombeiros pelo telefone 193.

Uma guarnição atendeu ao chamado e controlou o fogo rapidamente. O veículo ficou bastante danificado, principalmente na região frontal, onde o fogo começou. O motorista não se feriu.

O trânsito ficou tumultuado na região por conta do incidente. Alguns carros passavam em baixa velocidade para ver a ambulância sendo consumida pelas chamas.

Em vídeos compartilhados por WhatsApp, é possível ver a dimensão do incêndio. As chamas tiveram início no motor do carro e invadiram a cabine do motorista, formando uma coluna de fumaça preta e densa.

Veja os vídeos abaixo: