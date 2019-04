DA ASSESSORIA



Na última quarta feira David desembarcou com a seleção brasileira de judô em Lima, no Peru, onde disputará o Campeonato Pan-americano de Judô que teve início ontem com estreia da equipe brasileira fazendo excelente campanha após subir ao pódio em todas as categorias disputadas no primeiro dia de evento.

Hoje, foi a vez dos brasileiros Alexia Castilhos (63kg), Maria Portela (70kg) e Eduardo Yudy Santos (81kg) se destacarem e logo mais as 17 h (horário de Brasília) Portela lutará pelo ouro e Alexia e Yudy disputarão o Bronze cada um em sua categoria.

Nesse sábado (27), o consagrado judoca mato grossense, campeão pan-americano de judô e vice campeão mundial de judô, David Moura, subirá nos tatames para representar o Brasil na categoria +100 kg e defender seu título.

"Essa é a ultima competição antes do ano olímpico que, para nós judocas, começa em maio e por isso, é também uma boa oportunidade para colocar em prática as novas estratégias de luta que venho treinando." disse o atleta patrocinado pela Unimed Cuiabá, Oncomed Mato Grosso e mais novo membro da plataforma BV.

O Campeonato Pan-Americano de judô também pode somar pontos importantes na caminhada para a disputa da vaga olímpica já que pode entrar como o sexto resultado no ranking.

Neste sábado competirão também Mayra Aguiar (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg), Beatriz Souza (+78kg), Rafael Macedo (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Rafael Silva “Baby” (+100kg).

Fechando a programação, no domingo (29), os países voltam ao tatame para as disputas por equipes mistas.