DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Educação (SME), por meio do Projeto Educando para a Cuiabania V, realiza nesta sexta-feira (26), às 18h30, no Hotel Fazenda Mato Grosso, a finalização dos trabalhos realizados no primeiro bimestre deste ano, pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O projeto tem como tema “Os Educandos da EJA como agentes (trans) formadores nos 300 anos da História Cuiabana”, e subtema “1729 a 2019 – 300 anos de Cuiabá: pessoas, memórias, histórias e lugares”.

A líder de equipe da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Marilene de Souza Carvalho explicou que o objetivo do projeto é estimular o interesse e o desejo do educando em aprender mais sobre a História dos 300 anos da cidade.

“Foi proposto aos educandos uma reflexão para que fosse possível resgatar a história da cidade, sua cultura e memória, e a identidade do povo, ‘o jeito cuiabano de ser e viver’, através de estudos, pesquisas e atividades diversas, como pintura em tecidos com temas regionais, danças típicas, poesia regional e história das comidas típicas, além de projetos interdisciplinares enriquecidos com aulas de campo, integradas com currículo regular. Dessa forma, ao conhecer a história da cidade, eles pudessem resgatar e assim, preservar a sua tradição e memória”, explicou Marilene Carvalho.

O projeto que começou em 2017 foi nesse mesmo ano contemplado com a Medalha Paulo Freire, no eixo norteador “Educação: Direitos Humanos, Diversidade, Inclusão e Cidadania”, cujo objetivo é promover a apropriação e valorização das pessoas, cultura, história e memórias cuiabanas, tratando de temas emergentes que afetam o cotidiano e, ao mesmo tempo, propiciando espaços de diálogos e reflexões, que contribuam para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, despertando o sentimento de pertença/alteridade e o protagonismo dos educandos.

Educando para a Cuiabania

O Projeto Educando para a Cuiabania propõe várias ações destinadas aos estudantes da rede municipal de ensino, por meio de festivais e concurso, que retratem a história cultural da nossa capital, em comemoração aos 300 anos de Cuiabá.

Seu objetivo é despertar na comunidade escolar o interesse de aprender história, sentindo-se parte dela, enquanto sujeito histórico e sensibilizando para o exercício da cidadania.

Assim, permite que os estudantes percorram diferentes caminhos de aprendizagens por meio das vivências e experiências com a comunidade local, construindo suas próprias produções no resgate à cultura cuiabana, costumes e tradições históricas, além de contribuir para a compreensão de conceitos, como ideologia, identidade e memória, estruturas sociais e relações de poder da história local.