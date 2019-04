Fachada da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá

G1-MT



As visitas aos detentos do raio 4 da Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, foram suspensas neste domingo (28).

Segundo a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a medida foi tomada pela direção da unidade depois que armas artesanais foram encontradas em celas do raio 3 e 4.

As vistorias foram realizadas na sexta-feira (26).

Na ocasião, segundo o governo, os detentos do raio 4 "tiveram atitudes de indisciplina, vindo ao enfrentamento contra os agentes que realizavam a segurança".

A ação do presos tinha o objetivo de tumultuar as revistas. Depois da contenção, os agentes encontraram serras e armas artesanais.