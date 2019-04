DA ASSESSORIA



Instituições de saúde por todo o país encontraram na Telemedicina uma nova oportunidade de aprimorar a experiência do paciente. Para aprofundar a discussão, no dia 17 de maio, a fundadora e coordenadora do Núcleo de Telessaúde (Nutes) da Unidade de Saúde do Hospital das Clínicas (UFPE), Magdala de Araújo Novaes, irá falar sobre o tema no “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” – que será realizado no hotel Deville, em Cuiabá.

Promovido pelo Santa Rosa, o evento tem como foco reunir gestores da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina em prol de apresentar informações que visem ampliar as relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas. Em sua quarta edição, o simpósio traz como tema central “Telemedicina – Uma Agenda Necessária para o Brasil”. O evento terá início no dia 16 de maio.

Graduada em Ciência da Computação pela UFPE e doutora em Bioinformática pela Université D´Aix-Marseille II, na França, Magdala – que também é fundadora e coordenadora do Grupo de Pesquisa de Tecnologias da Informação em Saúde (TIS) da UFPE – participará do eixo temático “Inovações em Telemedicina que Melhoram a Experiência do Paciente”.

Membro titular da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) e do Comitê Assessor da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), Magdala traz no currículo a atuação como pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Psiquiatria do Desenvolvimento para Infância e Adolescência (INPD). Também é responsável por coordenar e desenvolver projetos com ênfase em Telessaúde na atenção primária e na saúde mental.

A mesa redonda ainda contará com moderação do CEO da Bionexo, Maurício De Lazzari Barbosa, e participação do gerente médico de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein, Eduardo Cordioli; e do médico coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Santa Rosa, Marcos Tenuta Júnior.

No dia 17 de maio, a programação terá um debate sobre o tema central do evento e o talk show “Telemedicina – Reduzindo Desperdícios e Aumentando a Eficiência”, com moderação do secretário de saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann Ferreira; e participação do presidente do Grupo Hospital São Lucas, Pedro Palocci; do diretor de mercado da Healthcare Business Unit/portfólio de saúde da Informa Exhibitions (Saúde Bussiness), Vitor Asseituno; e da superintendente de qualidade e responsabilidade social do Hospital do Coração (HCor), Bernardete Weber.

SERVIÇO

As inscrições para o “4º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” podem ser feitas até o dia 12 de maio por meio do site http://www. hospitalsantarosa.com.br . Mais informações pelo telefone (65) 3618-8470.

ACREDITAÇÃO

Com mais de duas décadas, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e em Nível 6 da EMR Adoption Model (EMRAM) pela Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) Analytics.