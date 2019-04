DA REDAÇÃO



Para quem ainda quer aproveitar o desconto de 10% o pagamento da cota única e da primeira parcela do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) do exercício de 2019, a Prefeitura de Cuiabá informa que o prazo encerra amanhã, terça-feira (30).

Para ter acesso ao benefício previsto, os contribuintes deverão providenciar a emissão de novas guias de IPTU através do site da Prefeitura de Cuiabá no endereço eletrônico (http://iptu.cuiaba.mt.gov.br/emissao-de-guia-do-iptu) e realizar o pagamento até o dia 30 de abril.

“Os demais vencimentos permanecem inalterados, conforme publicado no Decreto nº 6.977/2018, encerrando o parcelamento já pré-estabelecido, em oito vezes fixas, no mês de novembro. O desconto só será concedido aos contribuintes que não possuem débitos de anos anteriores. Após essa nova data, o pagamento não terá mais abatimento”, reforçou o secretário municipal de Fazenda, Antônio Roberto Possas de Carvalho.

Para fins de lançamento referente ao exercício 2019, será utilizado o percentual de 100% do valor venal do imóvel. O contribuinte que não concordar com o valor do IPTU poderá requerer o pedido de revisão até o dia 13 de maio, devidamente fundamentado e instruído com a documentação comprobatória. “É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro devolver à população em obras e ações do que for arrecadado com o IPTU, com serviços de qualidade. Sem dúvida nenhuma, o município irá honrar os contribuintes com novos investimentos”, conclui Possas.

Canais de atendimento

Centro Integrado de atendimento ao contribuinte (CIAC)- Rua Barão de Melgaço nº 3814, bairro Centro. Telefone: 3317-5613; Loja de atendimento ao Cidadão (LAC)- Rua Alenker s/nº, localizada no Espaço Ganha Tempo do CPA I. Telefone: 3619-3355;

Loja de Atendimento ao Cidadão Regional Sul (LAC SUL)- Rodovia Palmiro Paes de Barros S/N (acesso para Santo Antônio do Leverger). Telefone: (65) 3313 3154. E Mail: lacsul.smf@cuiaba.mt.gov.br; Plantão Fiscal IPTU- CIAC- Rua Barão de Melgaço nº 3814, bairro Centro; E Mail: iptu@cuiaba.mt.gov.br- Telefone: (65) 3317-5616.