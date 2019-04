Lucas do Rio Verde se destaca como o município com maior número de vagas

DA REDAÇÃO



Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulga nesta semana um total de 942 oportunidades de trabalho, divididas em 29 municípios do Estado.

Lucas do Rio Verde se destaca como o município com maior número de vagas. São 173 vagas, sendo 50 para apanhador na cultura; 35 de operador de processo de produção; 15 para eletromecânico.

Já Sinop conta com um total de 92 vagas: são 15 para vendedor pracista; 10 para auxiliar administrativo; e duas para almoxarifado. E o município de Aripuanã oferece um total de 80 vagas, sendo 38 para servente de obras, sete para ajudante de eletricista e cinco para eletricista de manutenção eletroeletrônica.

Na capital, o Sine disponibiliza um total de 77 vagas, sendo 12 para motorista de ônibus rodoviário, cinco para auxiliar de limpeza e três para auxiliar de topógrafo. E para pessoas com deficiência física (PCD) são 22 vagas, cinco para atendente balconista, quatro para auxiliar administrativo e três para auxiliar de limpeza.

No Sine, além de se candidatar às oportunidades, o trabalhador pode solicitar a Carteira de Trabalho e dar entrada no seguro desemprego.

Não é necessário fazer agendamento prévio.

Para cada um dos serviços oferecidos, são distribuídas 50 senhas a partir de 7h. Contudo, se os cidadãos forem atendidos antes do horário de encerramento, às 17h, os servidores continuam recebendo as demandas dos que chegarem.

É importante ressaltar que os candidatos devem comparecer ao órgão periodicamente para atualizarem seus cadastros, aumentando assim as chances de conquistarem uma vaga no mercado de trabalho.

E comparecer aos postos de atendimento portando carteira de trabalho, RG, CNH e comprovante de endereço, facilitando o trâmite do atendimento.

Informações

Os interessados nas vagas devem procurar a unidade do Sine mais próxima de sua residência. Em Cuiabá, o Sine atende na unidade do Ganha Tempo Ipiranga, na Avenida Desembargador Lobo, s/n, Centro; e na unidade do Ganha Tempo CPA I, na Rua Alenker s/n, CPA I, Morada da Serra, das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira.

Em Várzea Grande, o atendimento é das 10h às 18h, de segunda à sexta-feira, no Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto. A Setasc reforça que é importante que os cadastros dos trabalhadores no Sine sejam sempre atualizados.

Para aqueles que ainda não possuem cadastro no sistema, é preciso procurar as unidades acima e realizar o cadastramento. O processo é gratuito.