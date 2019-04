m Várzea Grande ele desenhou a imponente igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Ponte Sérgio Motta, que liga a cidade a Cuiabá

Começa nesta quinta-feira (2) no Cine Teatro Cuiabá a exposição itinerante Por Los Caminhos de América, do artista plástico colombiano Henry Magont. Tendo viajado por toda a América Latina, suas obras são inspiradas pelos locais por onde passa e produzidas em 3D, utilizando galhos de árvores, que dão a sensação de realidade.

Henry chegou na cidade de Cáceres (a 216 km de Cuiabá) com o objetivo de tentar pintar a onça pintada e descobriu uma cidade com um centro histórico cheio de características coloniais e suas bicicletas, as retratando em suas obras.

Em Várzea Grande ele desenhou a imponente igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Ponte Sérgio Motta, que liga a cidade a Cuiabá.

"Passando pelo Centro da cidade li o nome Cine Teatro Cuiabá e resolvi entrar para conhecer. Ao apresentar os meus trabalhos fui convidado para realizar a minha exposição", conta o pintor. Ele ainda revela que carrega todos os seus materiais por onde anda.

"Eles vêm de transportadora, não é barato. Mas isso me deixa mais livre para conseguir montar uma exposição onde eu chegar, pois ando com meus cavaletes e minhas luzes", revela.

No Brasil desde 2015, motivado pelo sonho de conhecer e pintar o Amazonas, o artista se comoveu com o acidente do time Chapecoense, na cidade de Medellín, na Colômbia, em novembro de 2016. Então decidiu voltar para seu país e ajudar como voluntário.

Na ocasião ele recebeu um convite para conhecer a cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E para chegar até o Sul do país, ele vende as obras que produz pelos lugares por onde passa.

Com a exposição, Henry pretende ter um bom retorno para dar o próximo passo em sua carreira.

"A parada final é em Punta Del Leste, no Uruguai, onde vou começar um projeto com amigos. A Casa de Artes contará com galeria de artes, gastronomia e música. É uma associação latino-americana de empreendimento cultural", conta.