DA REDAÇÃO



Mais saúde e qualidade de vida para os moradores dos 55 bairros atendidos pelo Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão do Lipa. O Reservatório Apoiado (RAP) Inpe, que entra em fase final de construção, passa a integrar a estrutura de abastecimento de água da Capital mato-grossense, com capacidade de armazenar 4 milhões de litros de água representando importante ganho operacional para o sistema de saneamento básico do município. O RAP Inpe será inaugurado pela Prefeitura de Cuiabá neste mês de maio e passa, neste momento, por testes operacionais.

E é por isso, nesta reta final de implantação e testes, que em algumas regiões da cidade a água pode apresentar, temporariamente, casos de turbidez (cor). Ao identificar essa situação pontual, é importante que o cliente entre em contato com a concessionária Águas Cuiabá, por meio do telefone gratuito de atendimento – 0800 646 6115, relatando o ocorrido e proporcionando, assim, condições para a empresa agir, o mais brevemente possível para a correção da situação pontual.

“Quanto mais rapidamente tivermos informações da ponta, do cliente que recebe o nosso serviço diariamente, mais rapidamente tomaremos as medidas técnicas necessárias para comprovar a qualidade da água e solucionar a turbidez pontual detectada nestes testes finais. Essa turbidez é, inclusive, um efeito natural, embora indesejável, devido aos procedimentos de calibragem e profilaxia do reservatório e, consequentemente, da rede de abastecimento da qual essa estrutura faz parte”, explica o diretor-geral da Águas Cuiabá, Luiz Fabbriani.

Os procedimentos de testes da nova unidade incluem desde a verificação de possíveis vazamentos tanto no reservatório quanto ao longo da rede de distribuição, além de ajustes dos equipamentos elétricos (bombas de pressão e vazão) e hidráulicos (válvulas). Os profissionais da concessionária vão conferir, ainda, as novas condições de pressão verificada na rede, em atendimento às normas vigentes.

“Cuiabá avança no saneamento, isso é um fato que nos deixa satisfeitos. Estamos aguardando ansiosamente chegada do dia 13 de maio, quando poderemos entregar, oficialmente, o RAP do Inpe à comunidade. Água de qualidade na torneira é prioridade de nossa gestão”, observa o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.