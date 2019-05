de O DIA



Jorge Sestini, marido de Caroline Bittencourt que sobreviveu ao acidente de barco que resultou na morte da modelo, neste domingo, prestou uma última homenagem a amada durante a cerimônia de cremação do corpo de Carol.

O empresário chegou ao Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo, vestindo o terno usado por ele no casamento com Carol, que aconteceu em janeiro deste ano, em uma praia de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Caroline e Jorge, inclusive, sairiam em lua de mel em julho deste ano, pois a agenda de compromissos da modelo não facilitou que os noivos comemorassem o casamento logo após a cerimônia.A filha da modelo, Isabelle Bittencourt, de 16 anos, estava transtornada no local e recebeu o apoio da família.

A adolescente que é fruto de outro relacionamento de Carol, chegou ao cemitério acompanhada do pai Giba Ruiz Vieira, mas passou boa parte do tempo grudada no padrasto Jorge Sestini.

Tanto o velório quanto a cerimônia de cremação foram restritos somente a família da apresentadora. Os amigos de Carol Bittencourt terão a oportunidade de prestar suas homenagens a ela na missa de sétimo dia, que ainda não teve o local divulgado.

