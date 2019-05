DA REDAÇÃO



A bola da série B do Brasileirão vai começar a rolar na Arena Pantanal no próximo sábado (4), às 18h, com o primeiro jogo do Cuiabá Esporte Clube com mando de campo. O Dourado estreou na série B do Campeonato Brasileiro de 2019 fora de casa na tarde do último sábado (27).

Na partida da primeira rodada, realizada no estádio Heriberto Hülse em Santa Catarina, o Dourado venceu o Criciúma por 1 a 0, com um gol nos acréscimos.

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel/MT), que faz a gestão da Arena desde janeiro deste ano, obteve recentemente o alvará de segurança contra incêndio e pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros.

O documento tem validade de dois anos e certifica que estádio está em condições de receber os torcedores com segurança nos setores leste e oeste. Juntos, os dois setores possuem assentos para até 25 mil pessoas.

Pelas regras divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no regulamento da competição, a capacidade mínima dos estádios para que os clubes mandem seus jogos na Série B tem de ser de pelo menos dez mil pessoas sentadas.

Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, a realização das partidas da Série B na Arena Pantanal são oportunidades de mostrar Mato Grosso ao país e todos os esforços já estão sendo feitos para deixar o estádio nas melhores condições possíveis.

“Devido às limitações de recursos e de prazos, nesse primeiro momento optamos por definir prioridades para garantir a segurança e o calendário de jogos. Foram asseguradas as medidas para a liberação certificada dos dois lados do estádio que comportam o maior número de pessoas e que propiciam maior conforto aos torcedores”, esclarece Jefferson.

Na partida da segunda rodada da Série B, o Cuiabá enfrentará o Operário, do Paraná - mesmo time que duelou pelo troféu de campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto, ocorrido em setembro do ano passado, consagrou o Operário-PR, mas foi considerado histórico para o futebol do Mato Grosso.

Além da disputa do título pelo time local, a Arena Pantanal teve seu recorde de público, com 41.311 pessoas presentes nas arquibancadas. Esta marca superou até os números das partidas sediadas no estádio na Copa do Mundo de 2014. Na série B do Campeonato Brasileiro de 2019, o time da capital Clube realizará 19 partidas como mandante na Arena Pantanal.

Campeonato Brasileiro Feminino

As meninas do Operário F.C também jogam na Arena Pantanal nesta semana. Na quarta-feira (1º), às 17h, o time operariano enfrenta o Atlético Acreano, pela terceira rodada no Campeonato Brasileiro Feminino A-2.

A vaga no campeonato nacional realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi conquistada após o clube ser campeão do Campeonato Mato-grossense de Futebol Feminino 2018.

O Brasileirão Feminino A-2 garante o acesso para a série A-1 aos semifinalistas do torneio. Nesta primeira fase, o Operário disputa com outras cinco equipes do Grupo 2, do qual faz parte. O próximo duelo das Operarianas será em Belém, contra o Pinheirense – PA.

Programação Ginásio Aecim Tocantins

Integrando o Complexo Arena Pantanal, o Ginásio Poliesportivo Aecim Tocantins também tem programação nesta semana. Confira:

Sexta-feira (3), a partir das 18h: abertura da Copa Centro América de Futsal



Sábado e domingo (4 e 5), a partir das 7h: partidas da Copa Centro América de Futsal



Agendamento de eventos:

