Conforme Polícia Civil, a princípio não há informações sobre vítimas fatais do acidente

BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um avião ficou partido ao meio depois de fazer um pouso de emergência na zona rural de Vila Rica (a 1.276 km de Cuiabá), na manhã desta sexta-feira (3).

A Polícia Civil confirmou o acidente, que aconteceu nas proximidades do aeródromo local, mas informou que não há informações sobre a ocorrência.

De acordo com a assessoria, não houve vítimas fatais. Segundo a Polícia, as pessoas que estavam no avião tiveram apenas escoriações leves.

Uma equipe de policiais foi até o local, porém ainda não retornou com mais informações.