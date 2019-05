Clientes podem trocar notas fiscais por cupons no segundo piso do shopping

DA REDAÇÃO



O Dia das Mães, considerada a segunda data mais importante do varejo brasileiro, fez com que o Pantanal Shopping preparasse uma promoção especial. Até o dia 12 de maio, a cada R$ 200 em compras os clientes concorrerão a um Renault Captur e ainda ganharão um par de brincos criado com cristais da Swarovski.

Para concorrer ao modelo SUV e levar o brinde para casa, os clientes deverão trocar as notas fiscais emitidas pelas lojas participantes, por cupons, no piso 2. O par de brincos criado com cristais da Swarovski será limitado a um por CPF.

Para duplicar as chances, ao baixar o aplicativo do Pantanal Shopping, disponível nas plataformas Android e IOS, o participante ganha cupom em dobro.

A troca pelo brinde é válida enquanto durar o estoque ou até o dia 12 de maio, quando encerra a promoção que sorteará o SUV.

Já o sorteio do Renault Captur acontecerá no dia 13 de maio, às 13h, no piso 2 do shopping.