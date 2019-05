BRUNA BARBOSA

O prédio onde funciona a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, no Bairro Centro Sul, em Cuiabá, precisou ser interditado pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde desta sexta-feira (3), por conta de uma rachadura na estrutura da unidade.

A interdição do imóvel foi feita pelo Corpo de Bombeiros. A rachadura seria consequência das chuvas que caíram na Capital nas últimas semanas.

Todas as pessoas que aguardavam atendimento na delegacia foram encaminhadas para o Cisc Verdão, na Capital, onde os trabalhos serão realizados até que o problema seja resolvido.

De acordo com a unidade, uma equipe da Defesa Civil está a caminho do local para verificar as condições do prédio.

A Polícia Civil informou que o proprietário do imóvel foi acionado para acompanhar a vistoria no local.

Não há previsão de quando os atendimentos serão novamente realizados no prédio da unidade especializada.

Leia a nota na íntegra:

NOTA

A Polícia Civil informa que a Diretoria Metropolitana está tomando as providências cabíveis para resolução do problema, bem como o proprietário do imóvel foi acionado para acompanhar a vistoria do prédio locado. Para não comprometer as atividades relacionadas à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, os policiais civis da unidade estão provisoriamente realizando os atendimentos na Central de Flagrante, no bairro Verdão, em Cuiabá.

