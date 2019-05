BIANCA FUJIMORI

DA REDAÇÃO

“As pessoas veem a obesidade como uma coisa simples, mas não é. É algo que te mata mesmo. Ela vai te matando aos poucos, vai tirando a sua vida. É pior que o câncer”, desabafa a miss fitness Rondonópolis, Letícia Pereira Amaral, que já chegou a pesar quase 100 kg.

Além da obesidade, a psicóloga de 29 anos também enfrentou um câncer de mama, depressão e uma gravidez de risco em consequência da cirurgia de abdominoplastia.

Ao vencer a obesidade, ela conta que precisou aprender a se alimentar corretamente e, mais do que isso, a se amar em primeiro lugar.

“Quando você não tem uma educação alimentar, você come exageradamente, come para morrer. Depois que eu aprendi isso, sei que a comida é para me alimentar, não é para me matar”.

Letícia conta que foi descoberta na academia pelo seu produtor, Ronaldo Dias, que estava fazendo a seleção para a competição.

“Ele me viu e falou que eu tinha potencial. Ele viu o tanto que eu me esforçava, que eu passava duas horas na esteira. Agora eu sou conhecida aqui na cidade como a ‘Mamãe Fitness’”, conta.

Acervo Pessoal Letícia Pereira foi diagnosticada com câncer de mama há 10 anos

Hoje ela é influenciadora digital e fala sobre amor próprio com outras mães e donas de casa. A musa afirma que busca dar apoio a outras mulheres que estão na mesma situação em que ela se encontrava há três anos.

“Falo sobre amor próprio para as mulheres que estão no sedentarismo, que já são mães, que já são esposas e que também precisam acordar para a vida para poderem ser saudável. A beleza é consequência da sua atitude, da sua reeducação alimentar. O mais gostoso de tudo não é ter o corpo bonito, é você poder correr, poder ser ativa, poder viver como antes”, explicou a psicóloga.

No entanto, a luta foi árdua para chegar até este momento de ascensão. Os problemas físicos e mentais quase destruíram a musa fitness.

Primeiro golpe

Cerca de 10 anos atrás, Letícia foi diagnosticada com câncer de mama. Ela tinha acabado de dar à luz o seu segundo filho, que é portador de Síndrome de Down e epilepsia generalizada.

Três anos depois de encerrar o tratamento com quimioterapia, o câncer voltou. Na época, ela pesava 40 kg, com a medicação passou a pesar 38 kg.

“Eu fiz a quimioterapia, todo o tratamento. Mas o câncer em si não me derrubou tanto porque eu descobri bem no começo. Então consegui vencer e voltar a minha vida normal. O que acabou comigo foi a depressão”, relata a psicóloga.

Após adquirir depressão, a influenciadora chegou a pesar quase 100 kg. Ela conta que não se via como obesa, porém os amigos e familiares sempre apontavam que ela estava acima do peso.

“Até a ultima vez que eu tinha pesado, eu estava com 95 kg, mas parei de pesar depois disso. Eu não me enxergava gorda. As pessoas falavam que eu estava gorda, eu via que estava gordinha, mas eu não achava que eu estava tanto”, relembra.

Letícia também negava estar com depressão, mesmo com os parentes dizendo que ela tinha mudado sua personalidade. Ela acreditava que, por trabalhar e estudar, ela não seria afetada pela doença.

Quando você não tem uma educação alimentar, você come exageradamente, come para morrer. Depois que eu aprendi isso, sei que a comida é para me alimentar, não é para me matar

“As pessoas falavam que eu tinha mudado, que eu não saía mais de casa, que eu estava muito quieta, que eu parei tudo, eu estava muito recolhida. Mas eu falava que não, que eu não tinha tempo para ter depressão porque eu trabalhava, estudava”, afirma.

A musa revelou que percebeu que não conseguia mais brincar com os filhos, não conseguia nem passear. Ela sentia falta de ar e cansaço sempre que fazia algo que exigia o mínimo de esforço.

No entanto, ela continuava comendo sem limites e sempre arrumava alguma desculpa para não ir para academia e mudar os hábitos alimentares. Letícia diz que estava mentindo para si mesma.

No limite

Um dia, seu marido a chamou para um passeio em uma cachoeira. Na trilha havia uma rampa que ela não conseguia subir, porém ela tomou uma decisão e enfrentou o obstáculo. Quase chegando ao final da subida, Letícia caiu e desceu o percurso rolando. Neste momento, os outros visitantes que estavam atrás começaram a rir e debochar dela.

“As pessoas riram tanto de mim. Me chamaram de baleia, rindo, falavam: chama o guindaste para levantar ela. Eu fui embora chorando, bem triste. Quando cheguei em casa, já fiquei recolhida”, relembra.

A influenciadora diz que tocar no assunto é doloroso até hoje, por isso não consegue se lembrar da data em que isso ocorreu. Entretanto, o episódio foi decisivo para sua vida. No dia seguinte, levantou da cama e começou a fazer caminhada sozinha na praça do bairro.

“Eu decidi ter foco e falei que queria mudar de vida porque eu não tinha mais vida. Eu estava totalmente sedentária. As desculpas que inventava para mim mesma acabaram. Eu era a minha pior inimiga. E inventava desculpas para mim mesma para não emagrecer”, afirma Letícia.

A psicóloga também procurou o Sistema Único de Saúde (SUS) e conseguiu o acompanhamento com uma nutricionista e um endocrinologista. Com a reeducação alimentar e os exercícios físicos, começou a emagrecer. Durante esse período, conseguiu chegar aos 60 kg.

As desculpas que inventava para mim mesma acabaram. Eu era a minha pior inimiga. E inventava desculpas para mim mesma para não emagrecer

Ao mesmo tempo, a musa descobriu alguns nódulos no seio e o seu médico orientou fazer uma cirurgia para retirada com o objetivo de prevenir que o câncer voltasse mais uma vez. Além disso, a psicóloga também teve a cirurgia de abdominoplastia aprovada.

“Eu estava muito feliz. Eu consegui. Meu filho estava com 10 anos já, eu estava curada do câncer, já ia operar, consegui a cirurgia para retirar a pele. Fiz a cirurgia”.

Complicações

Poucos dias depois de reduzir a pele da barriga, a musa percebeu que o seu abdômen estava muito roxo. Pouco depois a pele começou a apodrecer. Os médicos ficaram assustados e pensaram que poderia ser algo relacionado ao câncer, mas os exames negaram a possibilidade.

Dois meses após a abdominoplastia, Letícia relata que estava com a barriga aberta e a necrose já estava atingindo os órgãos internos. Ela também diz que sentia muita dor desde o dia da cirurgia e não conseguia mais andar.

Os médicos então decidiram realizar um exame de ultrassom transvaginal, pois acreditavam que a influenciadora estava com uma infecção urinária. Foi quando ela descobriu que estava grávida de quatro meses.

“Eu fiz os exames pré-operatórios, inclusive de gravidez, que deu negativo. Eu não desconfiava que estava grávida porque meu filho já tinha dez anos. Eu tomava injeção anticoncepcional que não deixa menstruar. Tinha um menino dentro da minha barriga”, relata a psicóloga.

Foi neste momento que começou o terror da vida dela. Com a gravidez, Letícia começou a inchar e voltou a engordar. Ela também conta que chorava dia e noite, pois não queria perder o bebê, ainda com a barriga aberta.

“Eu já não conseguia andar porque o bebê foi para as costas, na frente eu não tive barriga. Atingiu o meu nervo ciático e eu fiquei na cadeira de rodas”, relembra.

Quando completou 30 semanas de gravidez, a sua bolsa se rompeu por dentro, pois ela não tinha dilatação. O menino nasceu prematuro, abaixo do peso e desnutrido. Imediatamente ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

ó depois que seu terceiro filho nasceu que Letícia pôde fechar a barriga. Por conta das complicações, ela ficou com uma grande cicatriz, que a machuca até hoje.

“Foi um momento muito terrível. Isso me apodreceu”, afirma Letícia chorando ao telefone.

O seu filho também ficou com sequelas. Hoje, com dois anos e oito meses, ele precisa tomar remédios controlados para refluxo.

Acervo Pessoal Com a depressão, Letícia Pereira pesou mais de 95 kg

Mais uma luta vencida

Como voltou a ganhar muito peso com a gravidez, Letícia precisou passar por todo o processo de emagrecimento novamente. Mesmo com um filho recém-nascido e precisando de atenção, ela estava determinada a superar a obesidade.

“O laboratório errou. Se eu soubesse que estava grávida, eu não teria feito a cirurgia, eu não teria colocado a vida do meu filho em risco. Muita coisa não teria acontecido. Eu tinha que superar, não adiantava mais chorar pelo leite derramado”, afirma a musa.

Com isso, a influenciadora digital volta à academia e até levava seu filho junto. Ela conta que não tinha mais desculpas para não ser saudável. De 90 kg, ela conseguiu emagrecer 35 kg. Porém ela afirma que a primeira vez que enfrentou a obesidade foi mais difícil devido a depressão.

Hoje ela está pesando 57 kg, conquistou o título de Musa Fitness de Rondonópolis e se prepara para o campeonato mato-grossense, que acontece no dia 18 deste mês.

Onde ficou a cicatriz, Latícia ostenta uma tatuagem Além disso, ela ajuda outras mulheres pelo seu perfil no Intagram (@letyciamusafitness2019oficial).