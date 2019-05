A sede da instituição fica localizada na Avenida do CPA

DA REDAÇÃO



O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está ofertando 116 vagas de estágio para estudantes que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Os interessados podem se cadastrar no site da instituição.

Há 15 vagas abertas para estudantes de Pedagogia, 6 para Publicidade e Propaganda e 4 para Desenvolvimento de Sistemas, dentre outras. Quem faz curso técnico, como Química, Eletrotécnica, Logística e Eletromecânica, pode se inscrever também, pois há 20 vagas disponíveis.

O IEL, que também conta com um Banco de Emprego, está com 61 vagas de trabalho. Algumas são para almoxarife, auxiliar de expedição, consultor comercial, professor de língua inglesa, recepcionista.

Os interessados em alguma vaga do IEL, seja de estágio ou emprego, que tiver dificuldade em se cadastrar pelo site pode comparecer na sede da instituição, que fica na Avenida do CPA, 4193 – na altura da rotatória que leva ao bairro Morada do Ouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3611-1501.

Confira as vagas disponíveis:

http://www.ielmt.com.br/ emprego/vagas

http://sne.iel.org.br/sne/ portal.xhtml