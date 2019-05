da AG BRASIL



O cão Barney, que ficou conhecido após atuar no resgate de vítimas do desastre de Brumadinho, morreu no início da noite dessa sexta-feira, 3, enquanto participava de buscas por uma vítima desaparecida no município de Içara, em Santa Catarina. O anúncio do falecimento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

De acordo com a instituição, o soldado BM Rangel, tutor de Barney, estava atuando na busca durante toda a sexta-feira. Ao farejar uma possível vítima, Barney entrou em um rio, submergiu e não retornou à superfície. Os bombeiros acreditam que o corpo do cão tenha ficado preso no leito do rio.

A corporação espera encontrar o corpo de Barney, que deve seguir para a cidade de São José, na grande Florianópolis, onde será cremado. Afirma, ainda, que acompanhará o caso e fornecerá apoio psicólogico aos envolvidos.

Confira a nota completa:

Faleceu no início da noite ,de 03 Maio 2019 o cão barney, do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, cujo tutor é o Soldado BM Rangel, ambos lotados em Lages (5ºBBM). O binômio estava atuando em buscas por uma pessoa desaparecida no sul do Estado, em Içara, durante todo o dia. Ao adentrar em um rio para apontar uma possível vítima, o cão barney submergiu e não retornou a superfície.

Neste instante, bombeiros militares buscam o corpo do cão que pode ter ficado preso, no leito do rio. O cão será cremado em um crematório para animais em São José – SC e a corporação acompanhará o caso, sendo fornecido apoio psicológico aos envolvidos.

Neste difícil momento, registramos nosso profundo pesar e lamentamos esta irreparável perda para o Sd BM Rangel, binômio, e toda a comunidade de cinotecnia do CBMSC.

Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/barney-cao-que-ajudou-em-resgates-de-brumadinho-morre-fazendo-buscas-em-santa-catarina,18ede6f403208816932cbe9fd14390fba1h7jlfr.html