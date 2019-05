do Terra noticias



Courtney e Philip são um casal de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Por ter ovários policísticos, a americana de 38 anos não conseguiu engravidar por anos. Após muitas tentativas, os dois recorreram a fertilização, que teve um sucesso maior que o esperado. Isso porque ao implantar dois embriões, um deles se dividiu, ocasionando o nascimento de trigêmeos: Ellie, Jack e Oliver.

Sete anos depois, Courtney recorreu à fertilização novamente, implantando apenas um embrião. Entretanto, ao realizar o exame de ultrassom, descobriu que estava grávida de três pela segunda vez.

A explicação por trás do fenômeno

De acordo com a publicação original do New York Post, apenas uma em cada 9 mil gestações resulta em trigêmeos. Entretanto, as chances aumentam quando a gravidez ocorreu via fertilização, pois a probabilidade dos embriões se dividirem é maior.

Quando isso acontece, os gêmeos são idênticos. Entretanto, no caso de Courtney, seus filhos nasceram diferentes. De acordo com os médicos da mãe, ao mesmo tempo em que o embrião fertilizado se dividiu, ela também engravidou naturalmente, resultando no nascimento de trigêmeos novamente.

Em entrevista ao NyPost, a mãe afirmou que seu coração explode de alegria ao saber que todos aqueles bebês são dela. Segundo Courtney, passar pela inseminação artificial foi extremamente desgastante, e a fez questionar se ela realmente poderia se tornar mãe algum dia.

Como funciona o processo de fertilização

A Fertilização In Vitro é uma técnica que consiste na coleta dos gametas para que a fecundação seja feita em laboratório. Para entender como ocorre a transferência dos gametas para o útero materno, e o custo do procedimento, veja nossa matéria sobre o assunto.

