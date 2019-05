Do ISTO É



O DJ australiano Adam Sky, de 42 anos, foi encontrado morto após um acidente na Indonésia.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, ele tentava socorrer sua amiga e assistente Zoia Lukiantceva, que havia caído e quebrado a perna, mas o músico se chocou contra uma porta de vidro, cortou o braço e morreu por perda excessiva de sangue.

Uma nota compartilhada nas redes sociais do músico confirma a versão apresentada pela publicação inglesa de que ele foi ajudar uma música que teve diversas fraturas no corpo.

A assessoria ainda pede que a privacidade da família seja respeitada após essa terrível perda.

Segundo o Guardian, autoridades da Indonésia descartaram a possibilidade de que o DJ ou sua assistente estivessem sob o efeito de drogas nos dois incidentes.

Residindo na Ásia há anos, principalmente por ser popular no continente, Adam Sky já tinha trabalhado com DJs conhecidos no mundo todo, como David Guetta e Afrojack.

Fonte https://istoe.com.br/dj-australiano-e-encontrado-morto-apos-sofrer-acidente-incomum-na-indonesia/