O pequeno Noah, neto do cantor Leonardo, que vem a ser o filho do ator Sandro Pedroso com Jessica Beatriz Costa, filha do cantor, comoveu os internautas neste fim de semana com um vídeo publicado pelo pai Sandro no Instagram.

Nas imagens, Noah aparece dizendo sentir "saudades do vovô Leonardo" e perguntando aos pais onde estava o cantor.

Noah não vê Leonardo desde janeiro deste ano, pouco antes de se mudar com os pais para o Rio de Janeiro.

Para quem não sabe, Sandro Pedroso e o cantor Leonardo não possuem uma relação muito amistosa.

O cantor sequer foi ao casamento da filha com o genro

