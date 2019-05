DA ASSESSORIA



O TNT Energy Drink vai ampliar a linha de produtos com três novos sabores: Açaí e Guaraná, Citrus e Pêssego. Os energéticos serão apresentados ao público durante a APAS Show, realizada entre 6 e 9 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Também a partir do evento, considerado maior feira de para supermercados do mundo, o TNT Energy Drink passa a adotar nova identidade visual, alinhada ao atual posicionamento da marca, #PODEVIR.

A versão Açaí com Guaraná traz toda energia e sabor das frutas brasileiras, ou seja, ótima opção para dar um gás a mais nos estudos, no trabalho e nos esportes.

Já a Citrus, com seu sabor cítrico e refrescante, conquista os consumidores que buscam a energia da cafeína e do extrato de guaraná, mas não abrem mão de ter uma bebida leve, além de ser um ótimo aliado dos mixologistas no preparo de drinks.

Por último, o TNT Pêssego conta com essa mesma energia da cafeína e do extrato de guaraná aliada ao suco da fruta, resultando em uma bebida super saborosa e apresentando-se como alternativa aos tradicionais refrigerantes no acompanhamento de refeições.

Desenvolvida pela FutureBrand São Paulo, o processo do desenvolvimento da nova identidade visual durou cerca de seis meses, e foi inspirada em expressões urbanas, destacando, principalmente, a arte de rua brasileira e sua essência de preenchimento de espaços vazios e verticalidade.

O projeto traz à tona o espírito jovem, questionador e artístico do energético. Com o mote “arte de ocupar novos espaços cada vez mais diversos”, o conceito do projeto ressalta a possibilidade de se reinventar o tempo todo, sem perder a essência.

O design inclui o storytelling do TNT Energy Drink e sua hashtag #PODEVIR impressa nas latas, para valorizar, ainda mais, o conceito de resistência da marca. A mensagem fala sobre resistência à mesmice e ao cansaço, ao mesmo tempo em que convida o consumidor a agir, transformar e correr atrás de suas conquistas, sem desanimar.

“Somos uma marca jovem e antenada ao que está acontecendo ao mundo. Estava na hora de adotarmos uma nova identidade visual que nos ajudasse a transmitir a essência do TNT Energy Drink” explica Eliana Cassandre, gerente de propaganda do TNT Energy Drink.

“A ideia de incluir o manifesto veio para reforçar ainda mais essa mensagem, assim como a #PODEVIR, também destacada na lata e que é um indicativo de que o TNT te prepara para qualquer desafio”, completa.

Seguindo essa linguagem, o logotipo mantém certa semelhança ao anterior, mas agora tem mais personalidade e flexibilidade. Nas embalagens, o T e N ilustrados no vermelho característico da TNT Energy Drink ganham protagonismo e, quando dispostos lado a lado, formam um grande paredão de destaque para a marca.

Os sabores são representados por cores diferentes, sempre em tons vibrantes, que combinam com o vermelho original, a assinatura cromática de TNT Energy Drink.

“Trabalhar com uma marca consolidada no mercado há mais de dez anos é desafiador. Existe uma série de elementos que não podemos perder, ao mesmo tempo em que precisamos trazer algo novo para enriquecê-la”, conta Ciro Geara, designer sênior da FutureBrand São Paulo.

TNT Energy Drink - Distribuído e produzido pelo Grupo Petrópolis, o TNT Energy Drink está presente em 20 estados brasileiros, principalmente nas regiões Sul e Sudeste.

Produzido na fábrica de Teresópolis, está entre os quatro energéticos mais consumidos no Brasil e é comercializado nas versões tradicional, zero açúcar, maçã verde e tangerina. Pioneiro, foi o primeiro energético brasileiro a utilizar o selo higiênico e permanece o único.

#PODEVIR

@TNTEnergyDrink

www.tntenergydrink.com.br