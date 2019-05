JAD LARANJEIRA

Quando se fala em café da manhã, logo vem à cabeça uma mesa com pão, leite e café. No entanto, há uma parcela da população que gosta de abrir o dia com um prato de comida reforçado.

Conhecido tradicionalmente como “quebra-torto” ou café da manhã pantaneiro, o desjejum reforçado geralmente era composto por arroz carreteiro, feijão, ovo, mandioca, e como mistura principal, a carne seca.

Hoje em dia, porém, qualquer refeição envolvendo arroz e feijão, pode ser chamado de “quebra-torto”. O Mercado do Porto, em Cuiabá, por exemplo, é um dos locais onde o prato regional é servido em todos os finais de semana.

No entanto, além da carne seca, os frequentadores podem encontrar no cardápio opções como rabada, galinha caipira, peixe frito ou assado, além dos famosos caldos “tira-ressaca”.

A reportagem do MidiaNews esteve no mercado nesta semana e constatou a diversidade de pessoas que frequentam o local.

Inaugurado há 23 anos, o comércio é o principal mercado que abastece toda Baixada Cuiabana com a venda de peixes, legumes, verduras, temperos, frutas, especiarias e doces caseiros e típicos da região.

Os fundos do mercado, porém, virou um "point" da população. Com restaurantes praticamente colados um ao outro, o ambiente torna-se mais amistoso e agradável para sentar e conversar, além de poder saborear as delícias regionais.

A movimentação maior é aos sábados. Segundo a proprietária de um dos restaurantes mais badalados do local, Simone de Souza Capestana, num final de semana chegam a passar mais de 2 mil pessoas pelo local.

A empresária diz que assumiu o comando do estabelecimento da família aos 17 anos, mas desde os 8 anos, quando o mercado ainda era na antiga feira, olhava os pais cozinhando e logo tratou de aprender o ofício que herdaria um dia.

Hoje são mais de 30 anos de experiência e Simone, sempre com um sorriso no rosto, afirma que busca levar o melhor para os seus clientes.

A empresária diz que, aos sábados e domingos, o dia começa às 4h para preparar os pratos que serão servidos no dia.

“A gente chega aqui às 4h, para as 5h já ter caldo e comida pronta para servir, porque os primeiros que chegam aqui geralmente são o que estavam na balada e vem direto para cá. Aí, lá pelas 7h começam a chegar as famílias também para comer”, explicou.

No cardápio dela, há desde caldos de mocotó e dobradinha ou escaldado de frango até sarapatel, rabada e carne seca.

“Logo cedo já servimos arroz, feijão com bastante pelinha de porco, rabada e costela. Isso tudo, cedinho já tá valendo. É aquele 'comidão' mesmo”, disse, aos risos.

Comprovando a teoria de Simone, em uma pequena mesa para quatro pessoas, o cuiabano Eduardo Lenzi sentou-se com amigos para comer um “quebra-torto” por volta das 8h.

À reportagem, ele revelou que frequenta o mercado há mais de 10 anos, e naquele final de semana estava apresentando o prato típico para o tio, que é de Santa Catarina.

“Nós viemos de casa agora, mas todos os sábados eu venho aqui, porque tem uns pratos que adoramos. Quando não venho com a minha família, venho com amigos”, disse.

Sobre o “quebra-torto”, o rapaz logo diz o porquê para comê-lo tão cedo: “É uma coisa de mato-grossense, não é tão leve, mas é uma comida boa para agüentar o 'batidão' durante o dia”, disse.

Já em outra mesa sozinho, sentado sozinho, o pedreiro Geronimo Manoel dos Santos, também diz que já “bate ponto” no mercado todos os finais de semana, também há 10 anos.

“Venho sempre com minha filha. Hoje ela não veio, mas já me ligou para levar para ela, porque é muito bom”, contou.

Nascido no Paraná, o trabalhador contou que mora há muito tempo em Cuiabá e construiu sua família toda na Capital mato-grossense.

Geronimo afirma que já virou tradição ir todas as manhãs no mercado para tomar um caldo, sendo o seu preferido o de mocotó com dobradinha. “Não acho pesado não. O que pesa de um lado, a gente tira do outro”, afirmou.

Já a proprietária de outro restaurante no Mercado do Porto, Valeska Aparecida da Silva – a “Leska”, como é chamada por seus amigos e clientes – diz que o lugar também costuma sempre receber figuras políticas, artistas e turistas que vão somente para tomar caldos e comer o “quebra-torto”.

Como Simone, Leska começa o dia por volta das 4h e, de acordo com ela, às 5h30 já tem clientes chegando.

“O pessoal vem da balada e pede aquele prato pronto, que é arroz com farofa, mandioca, vinagrete e feijão, com galinha caipira, rabada, costelinha de porco, ou macarrão ao alho e óleo”, disse.

O carro chefe da empresária é o caldo de mocotó e dobradinha, servido até às 16h. Sempre com grande movimento, ela fecha o local por volta das 22h.

A dona do restaurante lembra que, quando começou a servir os pratos regionais, tinha apenas uma panela pequena. Hoje, grandes panelas rendem litros de caldo, vendidos todos em apenas uma madrugada.

“Comecei vendendo só caldo de mocotó, dobradinha e sarapatel. Com o tempo, os clientes começaram a pedir o quebra-torto, que é o feijão, frango, coloquei também buchada de bode, porque vem muitos nordestinos aqui e eles pedem”, disse.

Além de turistas de outros Estados, a empresária diz que passam pelo estabelecimento franceses e americanos, além de figuras importantes de Mato Grosso.

Leska diz que já se sente realizada, mas ainda sonha em expandir o seu negócio.

“Me sinto feliz, é uma coisa que não sei explicar. Espero um dia abrir uma casa cuiabana, um ambiente aberto, porque eu reparei que as pessoas gostam de comer e beber debaixo de uma árvore”, contou.