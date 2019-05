DA REDAÇÃO



Em homenagem às mães, a Polícia Militar de Mato Grosso abraça a exposição fotográfica “A vida com microcefalia”. O projeto da Associação das Mães e Amigos de pessoas com microcefalia, em parceria com o fotógrafo Bruno Sampaio, estará aberto à visitação nos dias 9 e 10 de Maio, no Quartel do Comando – Geral, em Cuiabá.

A exposição contará com 33 fotos impressas que retratam a realidade de 16 crianças de Cuiabá e Várzea Grande que nasceram com microcefalia.

A iniciativa busca por meio da fotografia sensibilizar a sociedade sobre a importância de fazer a inclusão social e familiar de pessoas com a doença congênita, além de conscientizar sobre o combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor do Zika Vírus e o crescente número de casos da doença no país.

Com nove anos de profissão, o fotógrafo Bruno Sampaio Figueredo acompanhou de perto por duas semanas um pouco do dia a dia das famílias. As imagens capturadas por ele retratam diversas demonstrações de afeto entre mães e filhos, os cuidados que as crianças recebem e um pouco da rotina destas mulheres agraciadas pela maternidade.

O lançamento da exposição “A vida com microcefalia” ocorrerá na quinta-feira (09), às 17 horas, no Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, em Cuiabá. A exposição se encerra no dia 10, das 8h às 18h.