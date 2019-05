DA REDAÇÃO



Para homenagear as mães e celebrar o seu dia, o Centro Comercial Popular de Cuiabá (CCPC) recebe o Festival Flores em Vida, a partir desta quarta-feira (8). Além de exposição de roseiras e rosas do deserto, as espécies a venda terão preços reduzidos até o domingo (12), quando o evento termina.

Ao expor o catálogo de flores, o permissionário Sérgio Gomes, organizador do evento, destaca a ligação entre a data e as flores. “É um presente tradicional no Dia das Mães e uma das mais belas formas de se homenagear uma pessoa, por isso sempre há um aumento na procura nesta época do ano”.

De acordo com ele, a iniciativa é importante porque atrai o público para o Shopping Orla, como o espaço é mais conhecido. Diante disso, outros comerciantes também têm reduzido os preços e os descontos serão encontrados em praticamente todos os setores de vendas e serviços.

No local, há dezenas de boxes para lojas e duas lanchonetes, que atraem semanalmente centenas de pessoas de diferentes públicos. Assim, a busca por brinquedos, eletrônicos e utensílios variados ganha reforço com a exposição permanente de rosas do deserto, também promovida por Sérgio.

Mais informações sobre as plantas podem ser encontradas na página do Facebook “Apaixonados por Rosas do Deserto”, que reúne milhares de admiradores de todo o Brasil. No espaço, são compartilhadas informações sobre as plantas e sua manutenção. Além disso, uma live semanal traz importantes dicas aos apreciadores.