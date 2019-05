Do ISTO É



O embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, morreu nesta quarta-feira (8), em um acidente de carro na Itália.

O diplomata estava em um taxi que bateu em um caminhão perto de Bari, na região da Puglia, no sul do país. Ele estava acompanhado da mulher, Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto, e do motorista, Marcello de Filippis, que também morreram no acidente.

De acordo com fontes locais, eles tinham deixado o aeroporto de Bari e seguiam para a cidade de Matera.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamentou a tragédia. “O Ministério das Relações Exteriores expressa aos familiares e amigos do Embaixador Paulo Cordeiro e da Embaixatriz Vera Estrela sua solidariedade e sentidas condolências”, publicou o Itamaraty.

Nascido em Salvador, Andrade Pinto foi enviado ao Líbano para servir como embaixador em 2018. Diplomata de carreira, ele ocupou o cargo de cônsul-geral do Brasil em Milão e serviu na Delegação Permanente em Genebra, na Missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova York e nas Embaixadas do Brasil no México e no Canadá, como ministro-conselheiro

Fonte https://istoe.com.br/embaixador-brasileiro-no-libano-morre-em-acidente-na-italia-2/