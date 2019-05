DA REDAÇÃO



Cuiabá será sede ente os dias 28 e 31 de maio, do 15º Encontro Nacional de Inteligência Fiscal (Enif), organizado pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz/MT) em parceria com o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF). O evento vai reunir 250 profissionais das áreas de inteligência, fiscalização, controle e persecução penal.

Nesta edição do evento a pauta será “O Combate às Fraudes Fiscais Estruturadas na Era da Informação”. Durante os quatro dias os participantes vão discutir as maneiras como as organizações criminosas utilizam meios de tecnologia de informação e comunicação (TIC) para operacionalizar as fraudes fiscais estruturadas.

Além disso, serão analisados casos de sucesso e as melhores práticas adotadas pelas Unidades de Inteligência Fiscal (UNIF), das Secretarias de Fazenda Estaduais e da Receita Federal do Brasil, que compõem o Sistema de Inteligência Fiscal (SIF).

“Essa é uma grande oportunidade para reunir as unidades de inteligência fiscal de todo o país e debatermos as dificuldades e oportunidades que o emprego da tecnologia da informação propicia no combate efetivo às organizações criminosas que estruturam fraudes com intuito de sonegar tributos. A interação com outros órgãos e instituições de Estado é certamente a maneira mais efetiva de obtermos sucesso nesse desafio”, afirma Rafael Vieira, chefe da Unidade de Inteligência Fiscal, da Sefaz, e coordenador do Enif em Mato Grosso.

De acordo com o coordenador, o primeiro dia do evento será aberto às instituições parceiras e convidados. Já os segundo, terceiro e quarto dias da programação são restritos aos integrantes do SIF nos Estados e aos membros da Coordenação Geral de Pesquisa e Investigação (COPEI) da Receita Federal do Brasil.

Entre os convidados para o evento estão representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Controladoria-Geral da União (CGU), da Receita Federal do Brasil (RFB), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Secretaria de Segurança Pública (SESP), entre outros.

O que é o ENIF?

O Enif é um evento anual, coordenado pelo Sistema de Inteligência Fiscal (SIF), composto pelas Unidades de Inteligência Fiscal das Secretarias de Fazenda Estaduais e da Receita Federal do Brasil. O objetivo é promover um encontro presencial para intercâmbio de conhecimentos sobre a atividade, com a realização de palestras, apresentações e compartilhamento de experiências e das melhores práticas desenvolvidas nos respectivos estados.

O encontro também busca capacitar os participantes em diversas áreas, envolvendo aspectos jurídicos e procedimentos fiscais pertinentes a matéria tributária, objetivando a racionalização e efetivação de resultados para as respectivas Administrações Tributárias, das quais fazem parte.

O pré-registro para participar do 15º Enif deve ser realizado no site do evento.