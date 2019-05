JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O final de semana está com diversas alternativas de diversão na Grande Cuiabá. Baladas, shows nacionais e filmes são algumas das opções para os próximos dias.

A dupla Henrique & Juliano se apresenta na casa de shows Musiva, na Capital.

Também haverá o grande evento anual de churrasco, o Festival Braseiro, no Rancho Dourado.

Exposições, baladas, estreias nos cinemas e brechó também estão entre as alternativas para o fim de semana.

Confira a programação cultural do MidiaNews:

Shows

Henrique & Juliano

Nesta sexta-feira (10), a dupla sertaneja Henrique & Juliano se apresenta na Musiva, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O show está previsto para começar às 23h.

Os ingressos custam R$ 360 (inteira) e R$ 180 (meia).

Mais informações pelo site da Casa de Festas.

Lu & Robertinho

Reprodução A dupla sertaneja Lu & Robertinho se apresenta no palco do Geronimo West Music

Nesta sexta-feira (10), a dupla Lu & Robertinho faz um show no palco do Geronimo West Music, na Rua Marechal Floriano Peixoto, região central da Capital.

A apresentação da dupla começa às 23h.

Os ingressos custam R$ 30 (área vip) R$ 15 (pista).

Mais informações no site da Casa de Festas.

MC Dom Juan

No sábado (11), o MC Dom Juan agitará a noite no Geronimo West Music com funk a noite toda.

A apresentação deve começar às 23h30.

Os ingressos custam R$ 60 (área vip) R$ 40 (pista).

Mais informações no site do Geronimo.

Ana Rafaela

Nesta sexta-feira (10), a cantora mato-grossense Ana Rafaela se apresenta no palco do Cine Teatro de Cuiabá, com o show “Voz e Violão”.

A apresentação começa às 20h.

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Mais informações pelo site Ingressos MT.

Toca Raul

Nesta sexta-feira (10), os violeiros e amigos João Ormond e Agnaldo Araújo se reúnem no palco do teatro da UFMT para prestar uma linda homenagem a este grande mito da música brasileira, Raul Seixas.

Reprodução O funkeiro MC Dom Juan fará um show em Cuiabá

O show mostra que a viola caipira pode navegar por outros estilos musicais, trazendo a suavidade da música regional ao encontro do pop rock, tão bem proposto e inovador.

O show começa às 20h30.

Eventos

Festival Braseiro

Neste sábado (11), acontece o maior evento gastronômico de carnes open bar e open food de Mato Grosso. O Festival Braseiro acontecerá no Rancho Dourado, no Bairro Jardim Ubatã.

Como de costume, haverá open bar e open food com cortes especiais distribuídos em 50 estações de carnes comandadas por 300 churrasqueiros voluntários, que vão botar fogo em mais de 4 toneladas de carnes.

O evento terá como atração principal a dupla sertaneja Brenno Reis & Marcos Viola e banda Texas Rádio.

Os ingressos custam R$ 260 (inteira) e R$ 220 (meia).

A abertura do local será às 12h.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Baby Shark Show ao Vivo

Neste domingo (12), Baby Shark e toda sua familia, amigos e convidados super especiais se apresentarão no palco do Cine Teatro de Cuiabá.

No Brasil o ferônemo se espalhou por todo o país e virou o tema infantil mais comentado e buscado do momento.

Os ingressos custam R$ 60 (inteira) R$ 30 (meia).

Crianças até 24 meses de idade (02 anos), não pagam.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Reprodução A dupla Brenno Reis & Marco Viola é a atração principal no Festival Braseiro

Arte na Vila

No sábado acontece o evento "Arte na Vila", na Rua 24 de Ourtubro, nº 566, região central de Cuiabá.

No evento haverá uma feria de arte, artesanato, sebo, além de um brechó e comidinhas para os convidados.

O local abre às 9h e fecha às 18h.

Exposições

Festas Religiosas

A exposição fotográfica Festas Religiosas de Cuiabá pode ser visitada no Museu de Arte Sacra, na região central.

A exposição reúne 80 fotografias das festas de São Benedito, São Gonçalo e do Divino Espírito Santo.

Participam desta exposição os fotógrafos Alair Ribeiro, Amaury Santos, Célia Soares, Cunto Neto, Emanoele Daiane, Jamil Costa, Junior Silgueiro, Mario Friedlander, Rai Reis, Vinícius Appolari.

Além disso, completam a exposição fotografias que compõem o acervo do Governo do Estado de Mato Grosso, de autoria de Chico Valdiner, José Medeiros, Maria Anffe e Mayke Toscano.

A exposição fica no museu até dia 26 de maio e a entrada é franca.

Afinidades

O objetivo da exposição é mostrar o universo criativo dos artistas visuais e a correlação entre as diferentes formas de expressão adotadas por eles.

Afinidades também reflete um relacionamento com mais de 30 anos e uma parceira que se estende para a área profissional, através de trabalhos elaborados de forma conjunta e participativa, em que a individualidade artística é respeitada ao valorizar as melhores ideias de cada um.

A exposição ficará aaberta até o dia 8 de junho e pode ser vista na galeria do Sesc Arsenal, no Bairro Porto, em Cuiabá.

O local abre todas as terças e sábados, das 14 às 21h, e aos domingos de 15h às 21h.

Cuiabá de Eulália

MidiaNews A exposição "Cuiabá de Eulália" pode ser visitada no Sesc Arsenal

O Sesc Arsenal promove exposição “Cuiabá de Eulália”, apresentando fotos da personalidade cuiabana em suas vivências e relações com a capital.

O público poderá entrar em contato com os registros de Amaury Santos até dia 26 de maio.

Proporcionando um olhar sensível, o fotógrafo traz uma das identidades da cultura regional mato-grossense.

A exposição segue com horário de funcionamento do foyer de terça a sábado, das 14 às 21h, e aos domingos de 15h às 21h.

Baladas

Vozz Club

Nesta sexta-feira (10), o Dj Gabe é a atração principal da Boate Vozz Club, em Cuiabá.

A apresentação começa às 23h.

Mais informações no site da Casa de Festas.

No sábado (11), é dia de “Diskoteca”, tocando os maiores sucessos dos anos 70, 80 e 90.

Os Djs Augusto Werner, Cleyton 7, Júlio Neto e Gilmar comandarão a noite.

Os ingressos custama R$ 55.

Mais informações no site da Casa de Festas.

Malcom Pub

Nesta sexta-feira (10), no Malcom Pub vai rolar muito regaetton, hip-hop e House Music.

O Bloco do “Eu Sozinho” toca Los Hermanos, DeCopollas e Jukebox no Club com Fabinho Macedo e Ricardo Azambuja.

Mulheres até às 23h não pagam.

No sábado (11), é dia de relembrar os tempos da brilhantina, com muito flashback.

Para agitar a noite, as bandas Spallas e The Magic Four tocarão The Beatles.

Reprodução O DJ Gabe se apresenta na Boate Vozz Club, em Cuiabá



Ainda haverá flashback no espaço Club com Cecil Watanabe.

A entrada nos dois dias custa R$ 20.

Geronimo West Music

No domingo (12), no Geronimo é dia da “Domingueira Open Bar”, com o melhor do sertanejo universitário.

As duplas Karol & Karoline e Zé & Leandro serão responsáveis pela curtição.

A casa abre as portas às 23h30.

Mais informações pelo site do Geronimo.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (10) é dia de muito funk e reggaeton no Bar do Bigode, na tradicional Praça da Mandioca.

A entrada custa R$ 5 até meia-noite e passa a ser R$ 10 após esse horário.

A festa está prevista para começar às 21h.

Já no sábado (4), a banda Heróis de Brinquedo comanda a noite com muito Rock no Bigode.

Neste dia, a entrada é R$ 10 e a festa começa às 22h.

Cinema

Três filmes estrearam nos cinemas da Grande Cuiabá nessa quinta-feira (2). São eles: "Pokémon: Detetive Pikachu", "Cemitério Maldito" e "A quarta parede".

"Pokémon: Detetive Pikachu"

Reprodução O filme "Pokémon: Detetive Pikachu" é uma das estreias nos cinemas da Grande Cuiabá

O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim (Justice Smith) parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente.

Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia...por enquanto.

A classificação indicativa é Livre.

"Cemitério Maldito"

A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação - mas que já foi usado para sepultamento de indígenas.

Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

O filme não é recomendado para menores de 16 anos.

"A Quarta Parede"

Teo é um jovem e talentoso ator, membro de uma companhia de teatro que está prestes a encenar a peça "Entre Quatro Paredes", de Jean Paul Sartre. No processo de escolha do elenco, o diretor utiliza de critérios banais para selecionar seus protagonistas - popularidade nas redes sociais – e o rapaz acaba ficando de fora da montagem.

Sentindo-se injustiçado, Teo decide fazer sua própria performance artística, a fim de provar que o inferno são os outros, máxima da obra de Sartre. Para tal, o rapaz enxerga nas redes sociais, uma ferramenta poderosa para manipular todo o grupo.

Quando um dos integrantes da companhia comete suicídio, Teo percebe que seu plano fugira de seu controle.

O filme não é recomendado para menores de 16 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Shopping Estação e do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.