BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Três artistas que se apresentavam pilotando motocicletas no "Globo da Morte" do Circo Khronos, instalado no estacionamento do Pantanal Shopping, em Cuiabá, sofreram um acidente durante uma apresentação na terça-feira (7).

Um vídeo feito por pessoas qeu estavam na plateia e publicado ontem (8) nas redes sociais mostra o momento do acidente.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um deles se desequilibra enquanto circulava dentro da estrutura metálica na motocicleta e cai.

Outros dois artistas que faziam parte da apresentação são atingidos no momento da queda.

A assessoria do Shopping Pantanal informou que o acidente foi causado por uma falha na motocicleta e que o circo optou por interromper a apresentação naquele momento por questões de segurança.

Ainda de acordo com a assessoria, nenhum dos envolvidos teve ferimentos ou precisaram de atendimento médico.

As apresentações do circo continuam acontecendo normalmente.

Veja o vídeo: