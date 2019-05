DA REDAÇÃO



No dia em que Mato Grosso completa 271 anos, alunos da Escola Estadual Nilo Póvoas terão oportunidade de conhecer um pouco da história do desbravador do Estado Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon. Nesta quinta-feira (9), 85 estudantes da instituição escolar participam de atividades educativas na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, que aproveitou o aniversário de Mato Grosso para oferecer uma programação diferente aos visitantes.

Até o dia 31 de maio, o espaço cultural abriu agendamento para escolas interessadas participarem das atividades focadas na valorização da memória do desbravador do Estado.

O evento "Biblioteca conta as Aventuras de Rondon" traz a atividade 'Hora do Conto", momento em que os alunos serão convidados a ouvir um pouco sobre a história e o legado de Marechal Rondon. Buscando a integração e o envolvimento dos estudantes, a ação conta também com jogos e brincadeiras, oficina sobre história em quadrinhos e visita mediada.

“Escolhemos o livro infantil As Aventuras de Rondon, lançado em 2016 pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) junto com o Instituto Maurício de Sousa, para a contação de história. Será um momento de aprendizado com descontração”, explica a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas, Waldineia Almeida. Vale lembrar que o livro integra o acervo da ‘Coleção Rondon’ da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.

Nesta quinta-feira (9), as atividades começam às 14h30. Haverá, ainda, apresentação do filme ‘Imagem da Terra - Dunga Rodrigues: ontem, hoje e por toda vida’ (Márcio Moreira, Luiz Carlos Ribeiro & Kátia Meirelles, 2001, 16’). O curta integra a programação do projeto da Semana REC-MT de Audiovisual Mato-grossense, que traz 20 pontos com exibição de curtas e longas realizados no Estado.

Também em 2016, dentro de uma série de ações realizadas para comemorar os 150 anos de Rondon, a Secel lançou outras duas publicações. Um deles foi o "Relatório científico da Comissão Rondon", que integrou o projeto "O Brasil pelos brasileiros". Todos estão disponíveis para consulta na Biblioteca Estadual.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça é um dos equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Está localizada na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. O funcionamento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Os agendamentos podem ser feitos pelo email carlossantos@secel.mt.gov.br ou por telefone (65) 3613-9230/9240.