O vice-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Evandro Soares, afirmou haver a possibilidade de fechar temporariamente a instituição a partir de julho. Segundo ele, a UFMT pode não ter recursos para suportar o corte de 30% no custeio determinado pelo Ministério da Educação.

Nesta semana, a administração da universidade definiu as primeiras medidas emergenciais (veja abaixo).

Em entrevista à rádio Capital FM, nesta sexta-feira (10), Evandro Soares disse que a redução no orçamento veio de “forma intempestiva” e que não há tempo hábil para se adaptar a uma perda de R$ 34 milhões do orçamento anual.

“Fechar, não, mas parar temporariamente, existe o risco. Porque a gente tem uma grande estrutura. A gente tem que pagar luz, água, telefone. As empresas assinam um termo na própria licitação garantindo que elas devem ter volume de caixa suficiente para que a universidade demore 90 dias para pagar, a partir do serviço prestado. Então, uma empresa que prestou serviço no mês de abril, tem até julho para receber”, explicou.

“Mas, se a universidade não tiver dinheiro para pagar essas empresas para além desses 90 dias, elas podem descontinuar o serviço para a universidade. Então, podemos parar temporariamente”, afirmou.

Medidas

Segundo o vice-reitor, nesta semana, a universidade tomou as primeiras medidas emergenciais.

Dentre as medidas, a diminuição de viagens de estudantes para eventos de pesquisa e para aulas de campo; a suspensão dos editais de mobilidade entre as instituições públicas de ensino superior de Mato Grosso, previsto para 2019, e de mobilidade internacional para técnicos em educação; e a redução dos recursos voltados para capacitação dos servidores.

A universidade acredita que duas das áreas mais afetadas devem ser as de pesquisa e de ensino de pós-graduação. Além da diminuição nos investimentos com laboratório, insumos de pesquisa e equipamentos, o bloqueio de 30% torna, segundo a administração, todas as ações “insustentáveis” pela falta de energia, limpeza e segurança.

“A gente pensa em um orçamento de quase R$ 100 milhões para o ano inteiro e, de repentem temos em torno de R$ 70 milhões com esse corte de 30%. Isso significa que, ao invés de conseguirmos chegar até dezembro, não vamos chegar a agosto”, disse Evandro Soares.

“Não teremos dinheiro para chegar a agosto com todas as contas em dia. Vamos ter que atrasar luz, água, telefone, internet. Também as terceirizadas, como segurança, serviços de limpeza, operação tapa-buraco. Então, todos os serviços essenciais para o ensino e extensão começam a ficar comprometidos a partir de julho”, completou.

Decreto No dia 29 de março, o Governo Federal publicou, em edição extrordinária do Diário Oficial da União, o decreto de programação orçamentária, onde o bloqueio de mais de R$ 29 bilhões em gastos no Orçamento 2019 foram detalhados. A área mais atingida foi a educação (R$ 5,83 bilhões), seguida de Defesa (R$ 5,1 bilhões).

Em termos percentuais, o maior bloqueio aconteceu no Ministério de Minas e Energia (79,5% do total), seguido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (41,97%), Infraestrutura (39,46%), Defesa (38,61%), Turismo (37,12%), Desenvolvimento Regional (32,37%).

Os menores contingenciamentos foram nas áreas de Saúde (2,98%), na Controladoria-Geral da União (13,63%) e no Ministério das Relações Exteriores (19,97%).

As emendas parlamentares (recursos que deputados e senadores destinam para investimento em estados e municípios) sofreram bloqueio de R$ 2,95 bilhões.

