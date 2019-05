BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Um professor do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), do campus localizado no Centro de Cuiabá, teve um surto em decorrência de um quadro depressivo e trancou os alunos em sala durante mais de 40 minutos. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava com um machado e uma estaca de madeira.

A assessoria de imprensa do IFMT informou que ainda não sabe o que teria levado o professor ao surto. Ainda segundo o IFMT, ele saiu da sala para buscar materiais necessários para a aula e quando voltou prendeu os alunos.

Conforme o BO, o homem estava afiando uma estaca de madeira na presença dos estudantes. De acordo com a Polícia Militar, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento.

O IFMT optou por suspender as aulas nesta sexta-feira (10), pois a situação causou pânico em alunos e professores.

O professor teria informado à psicóloga da unidade escolar sobre o quadro depressivo e estava passando por um tratamento.

De acordo com a assessoria do IFMT, os alunos da instituição registraram um BO alegando que o professor não costuma ter esse tipo de comportamento.

Ameaça

Esse é o segundo caso de violência que assusta estudantes do IFMT. No último dia 24, um aluno do 1º ano Ensino Médio causou pânico após divulgar uma foto segurando uma arma com um texto ameaçador.

O adolescente, de 16 anos, fez uma montagem segurando uma pistola e enviou no grupo dos colegas de turma no WhatsApp dizendo que iria matar quem mexesse com ele.

Os pais do aluno compareceram na instituição e informaram que o garoto não possui arma em casa e pediram que ele não fosse expulso, pois seria apenas uma “brincadeira de mau gosto”.