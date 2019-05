DA REDAÇÃO



O Mundo Bita encanta milhares de crianças na internet e nos desenhos da Discovery Kids. E o “bigodudo” mais amado do Brasil chega a Cuiabá no Pantanal Shopping, de 08 de maio a 02 de junho, com o Labirinto do Mundo Bita.

O brinquedo inédito, e que possui entrada gratuita, traz uma estrutura que desafia os pequenos a percorrerem um labirinto para encontrarem uma piscina de bolinhas no centro, tornando-o ainda mais divertido. Além disso, aos sábados e domingos acontecerá o Meeting & Greeting – sessão de fotos com o próprio Bita.

O objetivo do evento, que é voltado a crianças de 01 a 12 anos, é proporcionar aos pequenos e aos pais uma experiência lúdica à medida que os visitantes avançarem nos diversos obstáculos e interagirem com as atividades inseridas nos corredores. Entre as atrações do espaço, os pequenos vão poder brincar ainda no Balão Giratório, mesinha de pintura, piscina de bolinhas, tire-fotos Bita 3D e espaço TV que transmite episódios do Mundo Bita.

As atividades do Labirinto do Mundo Bita funcionarão de segunda a quinta das 14h às 22h, sextas e sábados das 10h às 22h e no domingo das 12h às 21h. Para participar, o cliente deverá baixar o aplicativo do Pantanal Shopping, resgatar o cupom do labirinto e apresentá-lo na entrada do evento.

O personagem Bita também marcará presença em um meet & greet aos sábados e domingos. As sessões de fotos, que serão gratuitas, acontecerão das 16h às 17h durante o período de 08 de maio a 02 de junho.

Para participar, o cliente deverá baixar o aplicativo do Pantanal Shopping, resgatar o cupom do evento e apresentá-lo na entrada do evento. O cliente deverá ainda comparecer ao local com até 30 minutos de antecedência para validar o seu cupom e garantir a participação.

Sobre o Mundo Bita

Sucesso em todo o Brasil, com mais de um milhão de inscritos e 3 bilhões de visualizações no YouTube, o Mundo Bita faz a alegria da garotada. O desenho apresenta músicas ligadas ao aprendizado das crianças e procura apresentar temas que estejam relacionados ao entretenimento, saúde, natureza, higiene e ainda incentivam a igualdade entre as pessoas. As canções são autorais e fazem com que toda a família se encante com os personagens.