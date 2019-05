de O DIA



O piloto da Stock Car Nelsinho Piquet questionou o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que o novo autódromo do Rio, construído em Deodoro, na Zona Oeste, receberá o nome do tricampeão da Fórmula 1 Ayrton Senna.

Na opinião do piloto, o autódromo poderia receber o nome de seu pai, o também tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet, que era homenageado no antigo autódromo da cidade.

"Que espetáculo que o Rio voltará a ter um autódromo, mas porque mudar o nome que tinha na pista do Jacarepaguá? Não vejo o porque disso. Senna foi o único campeão mundial do Brasil? Não entendi essa", questionou.

De acordo com Bolsonaro, o novo autódromo do Rio será construído no bairro de Deodoro em 'seis ou sete meses, sem uso de dinheiro público' com o objetivo de receber o GP de Fórmula 1 no Rio, ao invés de Interlagos em São Paulo, a partir de 2020.