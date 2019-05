do TERRA NOTICIAS



Pua Magasiva, 38 anos, foi encontrado morto na Nova Zelândia, neste sábado (11). O ator foi um dos protagonistas da temporada 2003 de “Power Rangers”, interpretando o Ranger vermelho em “Power Ranger – Ninja Storm”.

A informação foi dada pela imprensa local e pela emissora americana Fox. Sua carreira envolveu o cinema, como “30 dias de noite, de 2007 e o grande sucesso neozelandês “Sione’s wedding” (2006). Magasiva também apresentou um programa de rádio na NZME, pelas manhãs, extinto no ano passado.

De acordo com o “New Zealand Herald”, o corpo de Pua foi encontrado em uma casa na capital Wellington nas primeiras horas da manhã. Um porta-voz da polícia da Nova Zelândia deu pistas sobre a causa da morte, afirmando que “não há circunstâncias suspeitas em torno de sua morte”. As informações são do site G1.

O ator Pua Magasiva nasceu em Samoa, na Polinésia, mas viveu boa parte da vida na Nova Zelândia. O astro, que alcançou multidões com o seriado japonês, era pai de uma menina, Jasmine, de 7 anos.

No Instagram, o ator brasileiro Glenn McMillan, intérprete do Ranger amarelo, lamentou a morte de Pua Magasiva. “Meu coração sofre por nosso amado Pua. Sempre divertido, cheio de energia, animava todos que estavam ao seu redor. Eu sempre me lembrarei de você desse jeito. Descanse, irmão”

