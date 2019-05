de O DIA



Aos 85 anos, Sérgio Augusto Bustamante, o Serguei, está internado no Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazaré, no distrito de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos, desde terça-feira, segundo a unidade de saúde.

O roqueiro apresenta quadro de Alzheimer está internado para observação na unidade, de acordo com a direção do hospital.

Ele tem estado de saúde estável e respira normalmente, sem aparelhos.

Mas, ainda não tem previsão de alta.

Segundo o Retiro dos Artistas, a casa aguarda a alta de Serguei para acolher o músico.

Amigos do roqueiro entraram com pedido no centro de apoio.