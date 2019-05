DA REDAÇÃO



Oitenta e oito câmeras vão fiscalizar a entrada e saída de veículos nas rodovias estaduais. O incremento da tecnologia em prol da segurança pública só foi possível pela integração com as secretarias de Estado de Meio Ambiente (Sema), Infraestrutura (Sinfra) e Fazenda (Sefaz), que vão dispor de aporte financeiro para a instalação das câmeras. A meta é que até o fim do ano vários pontos das rodovias sejam monitorados.

Ao todo, serão investidos cerca de R$ 8 milhões.

Atualmente nenhuma rodovia do Estado é monitorada. O objetivo da criação do Sistema Integrado de Monitoramento de Veículos (SimVe) visa integrar tecnologia de imagens e trocas de informações entre as secretarias, no intuito de coibir a sonegação fiscal, crimes ambientais, roubo e furto de veículos, tráfico de drogas e redução da violência nas rodovias.

Todas as imagens serão recebidas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

“É sabido que onde tem uma câmera diminui a criminalidade no entorno. O nosso projeto é distribuir as câmeras pelo Estado, especificamente nas rodovias estaduais e nos municípios. Se colocássemos quatro câmeras em uma cidade é como se reforçássemos a segurança com 16 policiais”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante dos Santos.

Mais ampliação

Em abril deste ano, o Ciosp ampliou em 55% o videomonitoramento em Cuiabá e Várzea Grande. O incremento é resultado da parceria público privada na recepção das imagens. Ao todo foram inseridas 59 novas câmeras, totalizando 161 unidades. As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos da região central e nos bairros.

A parceria para realizar o vídeomonitoramento consiste em cidadão adquirir a câmera e fazer a instalação na frente do estabelecimento comercial. Todas as imagens captadas externamente chegam ao centro de controle do Ciosp e são monitoradas.

Nesta segunda-feira (13), às 9h, na Sesp, será realizado uma reunião para apresentação do projeto, pontos de instalação das câmeras e viabilidade nas ações. Participam do encontro gestores e técnicos da Secretaria de Segurança Pública.