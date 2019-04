divulgação DO PORTAL DO AGRONEGÓCIO

Mato Grosso registrou aumento na produção de cana-de-açúcar na safra 2018/19, conforme dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O relatório, publicado esta semana, aponta que o Estado produziu 17,3 milhões de toneladas, cerca de 7% a mais que na safra anterior.

Para a Conab, o resultado é reflexo de uma melhor produtividade. A companhia cita que os investimentos industriais, “aliados ao manejo adequado de fertilizantes, contribuíram para o melhor rendimento da cultura, cuja média foi de 75,7 mil quilos por hectare, sendo 6,8% superior ao registrado na safra passada”. Mato Grosso ainda registrou incremento na área plantada, de 0,9%, chegando a 228 mil hectares.

O Estado, de acordo com a Conab, continua destinando a maior parte da produção para fabricação de etanol. Foram 1.803.631 mil litros do biocombustível produzidos. A produção é dividida entre hidratado e anidro, com 1,1 bilhão de litros e 673 milhões de litros, respectivamente.

Em relação à fabricação do açúcar, a companhia aponta que “os preços mais baixos ao longo da safra desestimularam a produção da commodity, cujo volume final ficou em 370,5 mil toneladas, representando redução de 40%

