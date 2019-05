Do ISTO É



A Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais relatou faturamento de R$ 720 milhões na edição de 2019 da Agrishow, realizada na semana passada em Ribeirão Preto (SP).

Segundo a cooperativa, a alta é de 44% sobre os R$ 500 milhões de receita do ano passado.

O volume financeiro representa quase 25% do total estimado em intenções de negócios em toda a Agrishow deste ano, de R$ 2,9 bilhões, segundo os organizadores.

Com 35 mil cooperados, a Coopercitrus é uma dos maiores do setor no País e registrou um faturamento de R$ 4,11 bilhões em 2018.

Fonte https://istoe.com.br/coopercitrus-relata-alta-de-44-no-faturamento-em-na-edicao-de-2019-da-agrishow/