O Senado Federal aprovou na quarta-feira, 8, o projeto de lei n.º 120/2017, de autoria do senador Irajá Abreu (PSD-TO), quando ele ainda era deputado federal, que dispensa carta de anuência de vizinhos para o georreferenciamento de imóveis rurais.

O texto agora segue para sanção presidencial.

Se a matéria for aprovada pelo Planalto, bastará que a declaração a respeito dos limites e confrontações da propriedade rural seja assinada apenas pelo próprio requerente, para obtenção do registro do imóvel no cartório.

“A partir de agora, o processo será muito mais rápido”, declarou o senador, de acordo com nota da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA).

Segundo a FPA, Irajá Abreu afirmou que o projeto deve beneficiar mais de 15 milhões de pequenos, médios e grandes proprietários rurais em todo o País.

