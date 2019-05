do Terra noticias



O ar seco atua com força nesta sexta-feira no Distrito Federal e reduz a nebulosidade e a chuva, em Brasília.

Esta massa de ar seco está associada a um sistema de alta pressão atmosférica em torno de 5500 metros de altitude.

Nesta sexta-feira, o sol bilha forte e não há condições de precipitação no norte de Goiás e no Distrito Federal.

O Mato Grosso e a região de Corumbá são as áreas mais sujeitas a ocorrência de pancadas de chuva isoladas com raios a partir da tarde.

Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, o sol também aparece mas as áreas de instabilidade crescem com mais facilidade e a capital Campo Grande fica em atenção para o risco de chuva isolada de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

Fim de semana

No sábado, véspera do Dia das Mães, a umidade se espalha sobre a maioria das áreas de Mato Grosso. O calor e a umidade alta também favorecem o crescimento de nuvens no centro-sul de Goiás, no norte e leste de Mato Grosso do Sul e na capital Campo Grande.

Nestas localidades, as pancadas de chuva ocorrem de forma isolada.

Um sistema meteorológico chamado de cavado e a passagem de uma frente fria no mar ao largo da costa da Região Sul vão contribuir para aumentar a nebulosidade e a chuva no sul de Mato Grosso do Sul. Pode chover e ventar forte na região de Ponta Porã.

O sol, o calor e o ar seco predominam sobre o Distrito Federal no fim de semana do Dia das Mães. No próximos dias, a atuação deste sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens carregadas.

Queda de temperatura

Entre o sábado e o domingo, a entrada de ar frio moderado a forte sobre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso provoca uma queda acentuada na temperatura, especialmente no dia 12 de maio.

No oeste e sul de Mato Grosso do Sul, o resfriamento já começa no sábado.

É possível que Campo Grande e Cuiabá registrem o recorde de frio para este ano, no domingo e no começo da próxima semana.

Em Campo Grande, o recorde atual de menor temperatura neste ano é de 16,6°C no dia 9 de abril.

Em Cuiabá, a menor mínima até agora foi de 20°C em 17 de abril.

Fonte https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/ar-esta-mais-seco-no-df-enquanto-mt-e-ms-tem-mais-umidade,8015fd7a408ad136ca7b41eb9e4133b4i421yg4r.html