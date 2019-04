DE TERRA NOTICIAS



Um certo Mercedes-Benz 500E de 1991 que irá a leilão na Inglaterra tem uma história pra lá de curiosa. Além de ser um produto conjunto entre Porsche e Mercedes, o sedã em questão foi propriedade de Rowan Atkinson por não apenas uma, mas duas vezes.

O comediante famoso pelo papel de Mr. Bean comprou o carro zero quilômetro e o manteve por quatro anos em sua garagem. Nada menos que 23 anos depois, em 2017, Atkinson comprou o carro novamente e agora irá vendê-lo pela segunda vez.

Versão especial

O Mercedes em si também é um carro um bocado especial. A versão foi a primeira do sedã a usar o V8 de 5,0 litros vindo do SL. Para encaixar o motor maior no pacato três-volumes, a Mercedes-Benz contratou a Porsche para fazer as modificações necessárias na carroceria, suspensão e afinar motor e câmbio.

A Porsche também ficou responsável pela produção do carro em sua fábrica de Zuffenhausen, distrito de Stuttgart, na Alemanha. As carrocerias eram levadas à fábrica da Mercedes na mesma cidade para pintura e voltavam às mãos da Porsche para instalação do motor. Depois, cada carro voltava outra vez para as instalações da Mercedes-Benz para inspeção e entrega às concessionárias.

O modelo foi chamado de 500E de 1989 a 1993, e adotou a nomenclatura E500 após a reforma feita pela Mercedes-Benz naquela época. O V8 dava desempenho esportivo ao sedã. Com 326 cv e quase 50 mkgf de torque, o 500E acelerava de 0 a 100 km/h em menos de seis segundos e atingia os 260 km/h.

A unidade de Rowan Atkinson é uma das 29 a serem importadas para a Inglaterra. Estados Unidos e Japão foram os maiores mercados do carro, com cerca de 1.500 unidades vendidas em cada país. Ao todo, foram 10.479 unidad

produzidas do "lobo em pele de cordeiro", como o sedã era chamado na época

