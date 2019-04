Paula, campeã do "BBB 19", está proibida de dar entrevistas

Se dentro da casa do "BBB 19", Paula era uma metralhadora giratória, falando o que vinha à cabeça, fora do confinamento seu comportamento já é outro.

A campeã da última edição foi proibida pela própria família de dar entrevistas. Com medo de mais polêmica (na segunda-feira, ela prestou depoimento no inquérito sobre intolerância religiosa), Paula vem recusando todos os pedidos. Quem está à frente da proibição é a irmã da sister, Monica, que está cuidando agora de todos os passos da vencedora do "BBB".

Paula voltou para sua casa, em Minas Gerais, na tarde de terça-feira. Ela foi recebida com festa pelos fãs e andou de carro conversível do aeroporto de Belo Horizonte até sua cidade, Lagoa Santa. De volta ao lar, ela pode finalmente conhecer os filhotes de Pippa, sua porca de estimação.

Reprodução/Instagram Paula conhece os filhotes de Pippa, sua porca de estimação

