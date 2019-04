DA QUEM



Shawn Mendes, que se apresentou na Irlanda no último final de semana, aproveitou as pouquinhas horas antes de deixar a capital, Dublin, para se divertir na cidade. Porém, nem tudo saiu como ele esperava.

O cantor de 20 anos foi filmado tentando entrar em um pub da cidade, mas foi impedido pelo segurança. De acordo com a lei no país, os pubs costumam barrar menores de 21 anos após às 21h. Nas casas noturnas, por exemplo, a lei é a ainda mais rígida: menores de 21 não entram de jeito nenhum!

Shawn, que estava acompanhado de Alessia Cara, que abre a sua turnê, contou com a ajuda da amiga, mas não teve choro nem vela. "Ele tem 22! Ele é alto o suficiente pra ter 21. Você está me dizendo que ele não parece ter 21?? Qual é”, disse ela. Decepcionado, Shawn, que completa 21 anos só no dia 8 de agosto, vai embora quando percebe que não há o que fazer.

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/shawn-mendes-e-barrado-ao-tentar-entrar-em-pub-na-irlanda-video.html