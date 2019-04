DO METRÓPOLES



Tatá Werneck deixou os fãs — em especial as seguidoras gestantes — chocados ao surgir em vídeo publicado na função stories, na terça-feira (17/04/19), no Instagram. Grávida de três meses, a humorista exibiu o barrigão e se mostrou ansiosa para a chegada da filha, fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Vitti.

“Menina, tu cresce rápido, hein? Meu Deus. Minha filha tem 1 metro e 92 centímetros”, brincou Tatá. Após a repercussão das imagens, mulheres que também estão à espera de filhos comentaram o tamanho exagerado da barriga da artista.

“Me apavorei com o tamanho. Tô com o mesmo tempo de gravidez e não tenho nem um calombo pra contar história”, disparou uma fã no Twitter.

“Mano, a Tatá com 3 meses de gravidez tá com a barriga duas vezes maior que a minha, que tô com 6” e “Chocada que a Tatá tá com 3 meses e a barriga dela tá o triplo da minha. E eu tô iniciando o 5º mês” foram outras declarações.

